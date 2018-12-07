MHP'den Aday Tanıtımı Toplantısı

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kütahya teşkilatları, Kütahya Belediye Başkan adayı Alim Işık ve ilçe belediye başkan adayları için tanıtım toplantısı düzenledi.

İl Başkanı Ferhan Yıldırım, kentteki bir otelde düzenlenen toplantıda yaptığı konuşmada, 31 Mart 2019 seçimlerinin Kütahya'nın geleceği için önemli bir adım olduğunu söyledi.

Kütahyalıların hak ettikleri hizmeti alabilmeleri için yerel seçimlerin tarihi bir fırsat olduğunu belirten Yıldırım, şöyle konuştu:



"Zaman üç hilalli sancağımızı şehrimizin tüm burçlarında dalgalandırma vaktidir. Kütahya il, ilçe ve belde teşkilat mensuplarımızla, ülkü ocaklarımızla 31 Mart 2019 seçimlerinde başarıya odaklanmıştır. Yerel yönetimlerde milletimize hizmet edebilmek için çalışmak ve çırpınmaktan yorulmayacağız. Kütahya Belediyesine üç hilali asmadan rahat uyumayacağız. Sıkmadık el, çalmadık kapı bırakmayana dek çalışacağız."

Domaniç ilçesinde mevcut başkan Sahvet Ertürk, Dumlupınar ilçesinde mevcut başkan Niyazi Tezcan ve Pazarlar ilçesinde mevcut başkan Cavit Erdoğan ile yola devam edeceklerini de kaydeden Yıldırım, diğer ilçe belediye başkan adaylarının yakın bir zamanda belirleneceğini aktardı.

MHP Kütahya Belediye Başkan adayı Prof. Dr. Alim Işık da Kütahya Belediye Başkanlığı'nın onurlu ve zor bir görev olduğunu dile getirerek, şunları kaydetti:

"Bu defa inşallah Kütahya'nın yıllarca birikmiş sorunlarını çözmek üzere, hiç yerine konan insanların gönlüne girmek üzere, Kütahya'da yaşayan partili partisiz, yaşlı, genç kim varsa herkesin derdine deva olmak için güçlü bir ekiple hazırlandık. İnşallah bu yarım kalmış 15 yıllık sevdayı tamamlamak üzere milletimizin teveccühüne mazhar olmaya çalışacağız."