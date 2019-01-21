MHP'den Aday Gösterilmeyen Hüseyin Ödemiş, Saadet Partisinden Aday Gösterildi

Milliyetçi Hareket Partisinden Gülşehir belediye başkan aday adaylığı başvurusunda bulunan ancak aday gösterilmeyen Hüseyin Ödemiş, Saadet Partisinden aday gösterildi.

Parti il binasında düzenlenen basın toplantısında il başkanı Ali Doğan Simit tarafından Saadet Partisi rozeti de takılan SP Gülşehir Belediye Başkan Adayı Hüseyin Ödemiş, Milliyetçi Hareket Partisinden neden aday gösterilmediğini bilmediğini, Gülşehir'e hizmet etmek amacıyla kendisine en yakın siyasi parti olarak gördüğü Saadet Partisinden aday olmaya karar verdiğini söyledi.