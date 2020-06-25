MHP'den Adana Büyükşehir Belediyesi'nden 1500 işçinin çıkarılacağı iddialarına tepki
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MHP'den Adana Büyükşehir Belediyesi'nden 1500 işçinin çıkarılacağı iddialarına tepki

ADANA Büyükşehir Belediyesi'nde 1500 işçinin Kurban Bayramı öncesinde işten çıkarılacağı iddiaları üzerine MHP Adana İşçi Hakları Komisyonu Başkanı Av.

MHP'den Adana Büyükşehir Belediyesi'nden 1500 işçinin çıkarılacağı iddialarına tepki
25.06.2020 19:33 | Son Güncelleme: 25.06.2020 19:59

ADANA Büyükşehir Belediyesi'nde 1500 işçinin Kurban Bayramı öncesinde işten çıkarılacağı iddiaları üzerine MHP Adana İşçi Hakları Komisyonu Başkanı Av. Uğur Öztürk, "Seçim öncesi her fırsatta iş, emek, özgürlük, insan hakları gibi söylemler üzerinden yaptığınız siyaseti ve sözleri hatırlayın ve işçi arkadaşlarımızın ekmeklerine dokunmayın" dedi.

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, göreve geldiği 31 Mart 2019 tarihinden bu yana, Büyükşehir Belediyesi ve Adana Su ve Kanalizasyon İşletmesi'nden (ASKİ) 3 bine yakın çalışanın işine son verdi. Kurban Bayramı öncesinde 1500 çalışanın daha işine son verileceği iddiaları üzerine MHP Adana İl Başkanlığı bünyesinde kurulan MHP Adana İşçi Hakları Komisyonu, işten çıkarılan ve çıkarılması gündemde olan işçilerin haklarını aramak için çalışma başlattı.

'SEÇİM ÖNCESİ VERDİĞİNİZ SÖZLERİ HATIRLAYIN'MHP İl Başkanlığı'nda açıklamalarda bulunan MHP MYK Üyesi ve komisyon başkanı Av. Uğur Öztürk, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Zeydan Karalar'a, Kurban Bayramı öncesi 1500 işçinin işten çıkarılacağı iddiaları üzerine, seçim öncesi verdiği sözleri uygulaması uyarısında bulundu. Öztürk, "Seçim öncesi her fırsatta iş, emek, özgürlük, insan hakları gibi söylemler üzerinden siyaset yapıp sonrada göreve geldiğiniz ilk gün bunları ayaklar altına almış bir yönetim olabilirsiniz. İnsan haklarından bir haber, faşizan uygulamalarla işçilerin ekmeklerine kan doğramış bir yönetim olabilirsiniz. Seçim öncesi verdiğiniz şeref, namus sözlerini ne zaman hatırlayacağınızı soruyoruz komisyon olarak" dedi.'İŞÇİNİN EKMEĞİNE DOKUNMAYIN'Kurban Bayramı öncesi hiçbir çalışanın ekmeğine dokunulmaması gerektiğini vurgulayan Öztürk, konuşmasını şöyle sürdürdü: "Seçim öncesinde genel başkanınızla birlikte herhangi bir işçinin ekmeğiyle oynanmayacağına dair şeref, namus sözleri verdiniz. Hepimiz bunları kulaklarımızla işittik. Lütfen bu sözleri hatırlayınız ve işçi arkadaşlarımızın ekmeklerine dokunmayınız. Bu son uyarımızdır. Bununla ilgili her türlü mücadeleyi bundan önce olduğu gibi vereceğimizin altını çizerek belirtmek istiyorum. Bayram öncesi arkadaşların bayramını zehir etmeyiniz. İşçi arkadaşlarımızın çocuklarına, ailelerine kıymayınız." 

Öte yandan Öztürk, işten çıkarılan yaklaşık 3 bin çalışanın mahkemesinin de sürdüğünü bu davaları da yakından takip ettiklerini söyledi.


Kaynak: DHA

Politika Manşet

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