MHP'den ABD'nin soykırım tanımlamasına misilleme çağrısı
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MHP'den ABD'nin soykırım tanımlamasına misilleme çağrısı

MHP'den ABD'nin soykırım tanımlamasına misilleme çağrısı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

MHP Gaziantep Milletvekili Ali Muhittin Tadoğan, ABD Başkanı Joe Biden'in 1915 olaylarını sözde 'soykırım' olarak tanımlamasına karşı Türkiye'nin her şehrinde soykırım anıtı dikilerek, misilleme yapılması önerisinde bulundu.

MHP Gaziantep Milletvekili Ali Muhittin Tadoğan, ABD Başkanı Joe Biden'in 1915 olaylarını sözde 'soykırım' olarak tanımlamasına karşı Türkiye'nin her şehrinde soykırım anıtı dikilerek, misilleme yapılması önerisinde bulundu.

MHP Gaziantep Milletvekili Ali Muhittin Taşdoğan, ABD Başkanı Joe Biden'in 1915 olaylarını sözde 'soykırım' olarak tanımlamasına tepki olarak Gaziantep'ten başlamak üzere bir 'Soykırım Anıtı' dikilmesini önerdi. MHP Milletvekili Taşdoğan, Gaziantep Valiliği ve Gaziantep Büyükşehir Belediyesinin öncülük yaparak, sözde soykırım iddiasına karşı tepkinin, Ermeni zulmüne 11 ay üstün mücadele ile dayanan Gaziantep'ten başlaması gerektiğini ifade etti.

"Gaziantep bu tepkiye öncü olmalı"

Gaziantep'in, ABD Başkanı Joe Biden'in bu açıklamalarına karşı öncülük yapması gerektiğini savunan MHP Gaziantep Milletvekili Ali Muhittin Taşdoğan, "Şanlı ve şerefli bir tarihi olan Türk milletine soykırım yakıştırması yapmaya kalkan siyasi akılsızlara cevap, Ermeni zulmünden en çok etkilenen Gazi şehrimizden başlamalıdır. Çünkü Fransa destekli Ermeni zulmüne üstün başarı ile direnen Gaziantep demek, 12 yaşındaki Şehit Kamil'iyle efsaneleşmek, efsaneleşirken insanlık dersi vermek demektir, Kilis yollarında "Düşman cesedimi çiğnemeden Ayıntap'a giremez" sözleriyle bayraklaşan Şehit Şahin Bey demektir, "Vurun Antepliler namus günüdür" sözlerini hafızalara kazıyan Şehit Karayılan demektir, Tüfekçi Yusuf demek, Boyno Ağa demek, isimsiz on binlerce yiğit Ayıntaplı, 6317 şehidiyle şehadet parmağını yaradanına kaldıran Gazi Şehir demektir. Gaziantep savunması destanlaşmış, kulaktan kulağa anlatılmış, yeni kahramanlıkların nişanesi olmuştur. Yüz yıl sonrasına dahi tarih dersi verircesine notunu düşmüştür. Bu sebeple ilk 'Soykırım Anıtı'nın Gaziantep'e yapılmalıdır. Yüz yıl önce kendi göbeğini kendi kesen, yazdığı kahramanlık destanıyla tüm Anadolu'ya ve zulüm altında kalmış coğrafyalara örnek olan şehrimiz bu konuda da Türkiye'ye örnek olmalıdır" dedi.

Valiliğe ve belediyelere çağrı

"Soykırım Anıtı" yapılması hususunda çağrıda bulunan Gaziantep Milletvekili Taşdoğan, "Gaziantep Valiliğimiz, Gaziantep Büyükşehir Belediyemiz, Şahinbey Belediyemiz ve Şehitkamil Belediyemiz Ermeni zulmünde hayatını kaybeden şehitlerimizin adına bir 'Soykırım Anıtı' yaparak, her yıl kahramanlarımızın burada anılması soykırıma maruz kalan dedelerimizin torunlarından, gafillere verilecek en büyük cevap olacaktır. Bu konuyla ilgili olarak gerekli çalışmalar yapılmasını bekliyoruz" diye konuştu. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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