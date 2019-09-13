MHP'den "12 Eylül Ülkücü Şehitlerini Anma" paneli

13.09.2019 18:20

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Eskişehir İl Başkanlığı tarafından Taşbaşı Kırmızı Koltuklu Salon'da "12 Eylül Ülkücü Şehitlerini Anma" paneli düzenlendi.



MHP Eskişehir İl Başkanlığı'nın 12 Eylül döneminde hayatını kaybeden ülkücüler anısına gerçekleştirdiği panel saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşının okunması ile başladı. Panel MHP Eskişehir İl Başkanı İsmail Candemir'in açılış konuşmasıyla devam etti. Candemir, milliyetçi ve ülkücü hareketin vatandaşın hür iradesinin dışında başka hiçbir iradeye boyun eğmediğini ifade ederek "Biz en güçlü iradenin demokrasi olduğu ve en güçlü fikrin Türk milliyetçiliği olduğu fikrini benimsiyoruz. Biz vatanımızı, bayrağımızı, milletimizi sevmenin bedelini canlarımız ile ödedik. 9 gencecik ülkücü şehidimizin makamları kutlu, ruhları şad olsun. Mustafa Pehlivanoğlu'nun ailesine yazdığı son mektubunda dediği gibi 'Mustafalar ölür, fakat milliyetçilik fikri ve mücadelesi ölmez' diyoruz" şeklinde konuştu.



Panel kapsamında işlenen program, şiirlerle ve 12 Eylül 1980 sürecini anlatan sinevizyon gösterisi ile devam ederken, sahneye MHP'nin tanınmış simalarından 1980 dönemini yaşamış olan Yusuf Ziya Akdoğan, Selahattin Onarıcı ve Suat Ülkütanır çıktı. Panelde 1980 darbesini hazırlayan gelişmeler, sonrasında yaşanan süreç, 9 ülkücü gencin şehit edilişi anlatıldı.



Program, 12 Eylül döneminde, öncesinde ve sonrasında hayatlarını kaybeden ülkücülerin ruhlarına okunan dualarla son buldu. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA