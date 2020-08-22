MHP Demirci kongresinde Kanyılmaz güven tazeledi
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MHP Demirci kongresinde Kanyılmaz güven tazeledi

MHP Demirci İlçe Teşkilatı Olağan Kongresinde yeniden aday gösterilen mevcut başkan Ümit Kanyılmaz, güven tazeledi.

MHP Demirci kongresinde Kanyılmaz güven tazeledi
22.08.2020 15:51 | Son Güncelleme: 22.08.2020 15:54

MHP Demirci İlçe Teşkilatı Olağan Kongresinde yeniden aday gösterilen mevcut başkan Ümit Kanyılmaz, güven tazeledi.

Demirci Belediyesi Kültür Sarayında yapılan kongreye ilçe belediye başkanı Selami Selçuk, MHP İl Başkan Yardımcısı Mehmet Ödevli, belediye meclis üyeleri, partililer ve delegeler katıldı.

Kongrenin divan başkanlığını MHP İl Başkan Yardımcısı Mehmet Ödevli yaparken, kongre Kovid-19 salgınına karşı maske, mesafe ve hijyen kuralları dikkate alınarak gerçekleştirildi.

Kongrenin açılışında MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin mektubu okundu.

101 delegenin oyunu alarak MHP Demirci İlçe Başkanlığına yeniden seçilen Ümit Kanyılmaz, yaptığı konuşmada "Ülkücülerin varlık ve birlik mücadelesi için, fırsatçıların ve kriptoların oyunlarını bozmak için, kızıl elmadaki turan sevdamız için, büyük Türkiye hedefinde taşın altına elimizi değil, gövdemizi koyarak, başbuğ Alparslan Türkeş'in izinde, lider Devlet Bahçeli'nin emrinde yolumuza devam edeceğiz." dedi.

Kongreye katılan Belediye Başkanı Selami Selçuk da MHP Demirci İlçe Başkanlığına yeniden seçilen Ümit Kanyılmaz'ı ve yönetimini tebrik ederek çalışmalarında başarılar diledi.

Kaynak: AA

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