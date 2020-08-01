MHP'de partiler arası bayramlaşma videokonferansla yapıldı
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MHP'de partiler arası bayramlaşma videokonferansla yapıldı

MHP Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya, "Ayasofya'nın yeniden ibadete açılması milliyetçi muhafazakar kesimin bir kızıl elmasıydı.

MHP'de partiler arası bayramlaşma videokonferansla yapıldı
01.08.2020 13:35 | Son Güncelleme: 01.08.2020 13:35

MHP Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya, "Ayasofya'nın yeniden ibadete açılması milliyetçi muhafazakar kesimin bir kızıl elmasıydı. Başta Sayın Cumhurbaşkanı olmak üzere Ayasofya'nın yeninden hizmete açılmasında emeği olanlara teşekkür ediyorum." dedi.

MHP'de partiler arası bayramlaşma yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele tedbirleri çerçevesinde videokonferans yöntemiyle yapıldı.

MHP heyetinde Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya, Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Merve Menekşe ve Genel Sekreter Yardımcısı Fatih Çetinkaya yer aldı.

AK Parti heyetinde ise Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu, Genel Merkez Kadın Kolları MKYK Üyesi Nihan Turna Sakaltaş ile Genel Merkez Gençlik Kolları MYK Üyesi Hasan Murat Öz hazır bulundu.

Karakaya, bayramların ülkenin birliği ve dirliği için özel ve önemli günler olduğunu belirterek, Kovid-19 salgını nedeniyle geleneksel bayramlaşma ritüellerinin yerine getirilemediğini söyledi.

Salgının bir an evvel bitmesi ve önceki bayramlarda olduğu gibi bir arada olunan günlere kavuşulması temennisinde bulunan Karakaya, şöyle konuştu:

"Türkiye, salgınla mücadelede başarı elde etti. Milletimizin bu konudaki hassasiyetinin yanında özellikle Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin hızlı ve zamanında karar alma becerisiyle ülkemiz dünya ülkeleriyle mukayese edilmeyecek ölçüde başarılı sonuçlar aldı. Birçok ülkenin yaşadığı sıkıntılı durumlar, ülkemizde yaşanmamıştır. Yine sistem sayesinde terörle mücadele alanında, Suriye'de, Libya'da, Doğu Akdeniz'de dünyanın birçok yerinde milli menfaatlerimizin korunması ve savunulması anlamında çok ciddi başarılar elde edilmiştir, edilecektir."

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin yeniden ibadete açılmasının Türk milletini heyecanlandırdığını ve İslam alemine iyi bir enerji verip mutluluk getirdiğini dile getiren Karakaya, "Ayasofya'nın yeniden ibadete açılması, milliyetçi muhafazakar kesimin bir kızıl elmasıydı. Başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere Ayasofya'nın yeninden hizmete açılmasında emeği olanlara teşekkür ediyorum. Açılış programında yer almak bizleri mutlu etti." dedi.

Karakaya, Türkiye'nin doğruları yapmasından bazı kesimlerin rahatsız olduğunu belirterek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Ayasofya'nın ibadete açılmasını gördük. Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli'nin bayram mesajında ifade ettiği gibi Fatih Sultan Mehmet'in vakfiyesini ve Mustafa Kemal Atatürk müktesebatını yok etmeye kimsenin haddi de hakkı da yoktur. Bunu yapmak, ecdadımızı birbirlerine düşürmek soysuzluktur. Bu anlamda bu oyuna gelinmemesi gerekiyor. Tarih ve ecdat bir bütün olarak bizimdir. Fatih Sultan Mehmet de Abdülhamit Han da Mustafa Kemal Atatürk de bizimdir. Bizler bu oyunlara gelmeyeceğiz. "

"Bayramdan sonra kötü bir tablo olmaması için kurallara uyulmalı"

MHP ile bayramlaşan CHP heyetinde Bursa Milletvekili Lale Karabıyık, Parti Meclisi üyeleri Deniz Demir, Pınar Uzun ve Ahmet Hakan Uyanık yer aldı.

Karakaya, Kovid-19 salgını nedeniyle bayramlaşmayı videokonferans yöntemiyle yapmak durumda kaldıklarını belirterek, salgının bitmesi ve gelecek bayramların tekrar bir arada coşkuyla kutlanması temennisinde bulundu.

Bayramın hayırlara ve güzelliklere vesile olmasını dileyen Karakaya, Kemal Kılıçdaroğlu başta olmak üzere Cumhuriyet Halk Partisi camiasının bayramını kutladı.

CHP'nin geçen hafta yapılan kurultayını anımsatan Karakaya, sonuçların hayırlı olması dileğini iletti.

Karabıyık da salgın nedeniyle bayramın buruk geçtiğini ifade ederek, sağlıklı ve mutlu bayramlar temennisinde bulundu.

Vatandaşlara salgınla mücadelede gerekli kurallara uymaları çağrısı yapan Karabıyık, "Başta sosyal mesafe olmak üzere kurallara uymamız gerekiyor. Bayramdan sonra kötü bir tabloyla karşılaşmamız için bu çok önemli." dedi.

Karabıyık, salgının, yoksulluğun, yolsuzluğun olmadığı, huzurlu, sağlıklı ve mutlu bayramlar diledi.

Mevlüt Karakaya başkanlığındaki MHP heyeti, partiler arası bayramlaşmalar kapsamında Saadet Partisi, BBP, Demokrat Parti, DSP, Anavatan Partisi ve Yeniden Refah Partisi heyetleriyle de videokonferans yöntemiyle bayramlaştı.

Kaynak: AA

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