MHP'de partiler arası bayramlaşma video konferansla yapıldı
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MHP'de partiler arası bayramlaşma video konferansla yapıldı

MHP'de partiler arası bayramlaşma MHP Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya'nın konuşması CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu'nun konuşması ANKARA - MHP'de partiler arası bayramlaşma yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele tedbirleri çerçevesinde partiler arası video...

25.05.2020 14:00 | Son Güncelleme: 25.05.2020 14:07

MHP'de partiler arası bayramlaşma

MHP Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya'nın konuşması

CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu'nun konuşması ANKARA - MHP'de partiler arası bayramlaşma yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele tedbirleri çerçevesinde partiler arası video konferans yöntemiyle yapıldı. MHP heyeti ile CHP heyeti ile bayramlaştı. (1)

MHP'de partiler arası bayramlaşma video konferansla yapıldı

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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