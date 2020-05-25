MHP'de partiler arası bayramlaşma video konferansla yapıldı
MHP'de partiler arası bayramlaşma MHP Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya'nın konuşması CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu'nun konuşması ANKARA - MHP'de partiler arası bayramlaşma yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele tedbirleri çerçevesinde partiler arası video...
25.05.2020 14:00 | Son Güncelleme: 25.05.2020 14:07
MHP'de partiler arası bayramlaşma
MHP Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya'nın konuşması
CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu'nun konuşması ANKARA - MHP'de partiler arası bayramlaşma yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele tedbirleri çerçevesinde partiler arası video konferans yöntemiyle yapıldı. MHP heyeti ile CHP heyeti ile bayramlaştı. (1)
Kaynak: AA