MHP'de partiler arası bayramlaşma video konferansla yapıldı
MHP'de partiler arası bayramlaşma MHP Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya'nın konuşması ANKARA - MHP'de partiler arası bayramlaşma yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele tedbirleri çerçevesinde partiler arası video konferans yöntemiyle yapıldı.
25.05.2020 13:48 | Son Güncelleme: 25.05.2020 13:53
MHP'de partiler arası bayramlaşma
MHP Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya'nın konuşması ANKARA - MHP'de partiler arası bayramlaşma yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele tedbirleri çerçevesinde partiler arası video konferans yöntemiyle yapıldı. MHP heyeti ile CHP heyeti ile bayramlaştı. (2)
Kaynak: AA