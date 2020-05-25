MHP'de partiler arası bayramlaşma video konferansla yapıldı - ANAP
ÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ : MHP'de partiler arası bayramlaşma MHP Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya'nın konuşması ANAP heyetinin konuşması ANKARA - MHP'de partiler arası bayramlaşma yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele tedbirleri çerçevesinde partiler arası video konferans yöntemiyle yapıldı.
25.05.2020 12:23 | Son Güncelleme: 25.05.2020 12:28
ÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ :
MHP'de partiler arası bayramlaşma
MHP Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya'nın konuşması
ANAP heyetinin konuşması ANKARA - MHP'de partiler arası bayramlaşma yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele tedbirleri çerçevesinde partiler arası video konferans yöntemiyle yapıldı. MHP heyeti ile ANAP heyeti ile bayramlaştı.
Kaynak: AA