MHP'de partiler arası bayramlaşma video konferansla yapıldı
MHP'de partiler arası bayramlaşma MHP Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya'nın konuşması ANKARA - MHP'de partiler arası bayramlaşma video konferansla yapıldı.
25.05.2020 09:55 | Son Güncelleme: 25.05.2020 10:01
MHP'de partiler arası bayramlaşma
MHP Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya'nın konuşması ANKARA - MHP'de partiler arası bayramlaşma video konferansla yapıldı. MHP heyeti ile DSP heyeti video konferansla bayramlaştı. (2)
Kaynak: AA