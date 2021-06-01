MHP'de olağan istişareler sürüyor
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MHP'de olağan istişareler sürüyor

MHP'de olağan istişareler sürüyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Pandemi koşulları nedeniyle kısıtlı süren siyasi faaliyetlerin analizini yapmak ve yeni dönemde gerçekleştirilecek temasların masaya yatırıldığı MHP Erzurum İl Başkanlığında il Başkanı Naim Karataş ilçe başkanlarıyla bir araya geldi.

Pandemi koşulları nedeniyle kısıtlı süren siyasi faaliyetlerin analizini yapmak ve yeni dönemde gerçekleştirilecek temasların masaya yatırıldığı MHP Erzurum İl Başkanlığında il Başkanı Naim Karataş ilçe başkanlarıyla bir araya geldi.

MHP Erzurum İl Başkanı Naim Karataş başkanlığında bir araya gelen ve pandemi koşulları sonrası için yol haritalarının belirlendiği ilçe başkanları toplantısında "esnaf sorunları" birincil önem olarak değerlendirildi.

Toplantıyı organize eden ve bütün ilçe başkanlarını bir araya getiren MHP Erzurum İl Başkanı Naim Karataş " öncelikli beklentimiz olan "sağlıklı günlerin" yaklaştığını düşünerek ilce başkanlarımızla bir araya geldik. Pandemi koşullarında zor günler geçiren esnafımızın yaralarına merhem olmak için ne yapılabileceği konularında fikir alışverişinde bulunduk. İnanıyoruz ki ülkemiz yeni bir kalkınma dönemine girecektir. Salgının yok edilmesi noktasında büyük gayret sarf eden vatandaşların en kısa sürede sağlıklı günlerle mükafatlandırılacağından hiç şüphemiz yok. Bu nedenlere bağlı olarak bizler de üzerimize düşen sorumluluğu yapmaya çalışacağız.

Sorunları yerinden tespit etmeye devam ederek öncelikle esnafımıza el uzatmayı sürdüreceğiz. Bu bağlamda ilçe başkanlarımızla geleceğe dönük düşüncelerimizi paylaştık. Milliyetçi Hareket Partisi olarak sorunların çözümü noktasında sorumluluk almaya devam edeceğiz" ifadelerine yer verdi. - ERZURUM

MHP'de olağan istişareler sürüyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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