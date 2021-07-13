MHP'de MYK ve MDK toplantısı başladı
Milliyetçi Hareket Partisi'nin Merkez Yönetim Kurulu (MYK) ve Merkez Disiplin Kurulu (MDK) toplantısı Genel Başkan Devlet Bahçeli'nin başkanlığında başladı.
Milliyetçi Hareket Partisi'nin Merkez Yönetim Kurulu (MYK) ve Merkez Disiplin Kurulu (MDK) toplantısı Genel Başkan Devlet Bahçeli'nin başkanlığında başladı.
MHP'de MYK ve MDK toplantısı, Genel Başkan Devlet Bahçeli'nin başkanlığında partinin genel merkezinde başladı. Toplantı basına kapalı şekilde gerçekleşirken, açıklamanın yazılı yapılması bekleniyor. - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı