MHP'de milletvekilleri toplandı
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MHP'de milletvekilleri toplandı

MHP'de milletvekilleri toplandı Milliyetçi Hareket Partisi Milletvekilleri Toplantısı, Genel Başkan Devlet Bahçeli başkanlığında gerçekleştirildi.

26.06.2020 21:01 | Son Güncelleme: 26.06.2020 21:34

MHP'de milletvekilleri toplandı

ANKARA - Milliyetçi Hareket Partisi Milletvekilleri Toplantısı, Genel Başkan Devlet Bahçeli başkanlığında gerçekleştirildi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, genel merkezde düzenlenen MHP Milletvekilleri Toplantısına başkanlık etti. Korona virüs tedbirleri çerçevesinde maske takan milletvekilleri, salon girişin ateşleri ölçülerek ve ayakkabıları dezenfekte edilerek içeri alındı. Sosyal mesafe kuralının dikkate alındığı salonda, milletvekillerinin oturduğu koltukların arasında boşluklar bırakıldı.

MHP'de milletvekilleri toplandı

Kaynak: İHA

Manşet

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