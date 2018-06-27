MHP'de Mardin Halkına Teşekkür

MHP Mardin İl Başkanı Mehmet Ertakgöz, 24 Haziran seçimlerinde kendilerine teveccüh eden kent halkına teşekkür etti.

MHP Mardin İl Başkanı Mehmet Ertakgöz, 24 Haziran seçimlerine ilişkin yazılı açıklama yaptı. Seçimden bir ay önce il başkanlığına getirildiğini belirten Ertakgöz, bir ay içinde yaptıkları seçim çalışmasıyla Mardin'de oy potansiyelini 4'e katlayarak, yaklaşık 11 bin oy aldıklarını söyledi. Ertakgöz, "İl Başkanlığımızı devraldığımız sürede gerek Mardin halkı gerekse bölgede birçok kişi tarafından tarafıma ciddi bir teveccüh gösterildi. Yüce partimizin il başkanlığı görevimce köy köy, mezra mezra, mahalle mahalle, ilçe ilçe dolaşarak partimizin hedeflerini cumhur ittifakını önemini saygıdeğer halkıma anlatmaya çalıştım. ve bunda da başarılı olduğuma inanıyorum. Partimizin ana felsefesi olan ülkücülük hareketi birlik ve beraberliğin sağlanması amacında zerre kadar sapmayarak bunu her kesime ulaştırmaya çalıştım. Mardin ilinde hiçbir parti tarafından yapılmamış olan faaliyetlere yapmaya çalıştım. Bu kısa süre içerisinde resmi olmayan seçim sonuçlarına göre geçmiş dönem seçim sonuçlarına kıyasla oy potansiyeli yaklaşık 4 kat artırarak Mardin tarihinde görülmemiş bir oy kitlesi kazandırdık" dedi.

"Ülkücü davasına inanarak çalıştık"

Bir ay içinde büyük emekler sarf ettiklerini ifade eden Ertakgöz, "15 gün içinde başta Derik, Ömerli olmak üzere birçok ilçe ve köyde teşkilatlanmaya gittik. Bunu övünmek için ya da iftihar manasında değil yalnızca bizi yalnız bırakmayan saygıdeğer halkıma, milletvekili aday kardeşlerime ve teşkilatlarıma teşekkür anasında belirtmek isterim. Biz yalnızca partimizin oyunu artırmak için değil Cumhur ittifakının önemini de insanlara anlatarak bu amaca hizmet etmiş olduk. Mardin'de seçimin galibi geçmiş dönem alınan oy oranlarına bakılacak da olursa Milliyetçi Hareket Partisi'dir. Bilinmelidir ki artık ülkücü hareket Mardin'de güçlü bir şekilde etkisini hissettirmiştir. ve emin adımlarla var olmaya devam edecektir" diye konuştu. - MARDİN