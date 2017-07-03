MHP'de İstifa

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Buharkent İlçe Başkanı Yüksel Güngördü sosyal medya hesabından 18 yönetim kurulu üyesiyle istifa ettiğini bildirdi.



Alınan bilgiye göre, MHP Genel Merkezi tarafından 9 ay önce göreve getirilen Güngördü, dün akşam saatlerinde yönetim kurulu üyeleriyle istifa kararı aldıklarını parti karar defterini sosyal medya hesabından yayımlayarak duyurdu.



Güngördü, ardından aldıkları kararı MHP İl Başkanı Levent İlter'i telefonla arayarak bildirdi. İlçe parti binasının balkonunda asılı olan MHP tabelasının söküldüğünü ve binadaki eşyaların bir depoya taşındığı bilgisini alan İl Başkanı İlter ve partililer Buharkent'e gitti.



MHP İl Başkanlığına gelen partililer ile İlçe Başkanlığından istifa eden grup arasında arbede yaşandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen polis ekipleri iki grubu ayırdı. Gerginlik, ilçeye gelen partililerin eşyaları depodan alıp tekrar ilçe binasına yerleştirmesiyle son buldu.



İl Başkanı İlter yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:



"Sosyal medya üzerinden Buharkent MHP İlçe Başkanı Yüksel Güngördü'nün istifa ettiğini bildirdiler. Aynı zamanda, partinin tabelasının sökülerek eşyalarının eş zamanlı depo gibi bir yere kaldırıldığı bilgisi geldi. Bunun üzerine bizde partililerimizle beraber, burada ne olup olmadığını anlamak üzere Buharkent'e geldik. Ancak, teşkilat binamızdaki eşyaların 100-150 metre ileride depoya kaldırıldığını gördük. Burada bir arbede yaşandı. Fakat neticede bizler il teşkilatı olarak kaldırılan eşyaları asıl yerimize taşıdık ve tabelamızı tekrar astık. Bu son derece çirkin bir harekettir. Böyle bir usul yoktur. Burası Milliyetçi Hareket Partisi Teşkilatıdır. Böyle kaptı kaçtı şeklinde herhangi bir taşıma yapılamaz. Kimsenin böyle bir hakkı yok."



Görevinden istifa eden Buharkent MHP eski İlçe başkanı Yüksel Güngördü ise şunları ifade etti:



"İl Başkanımız ve arkadaşlarımız buraya geldiler. İl Başkanımız beni aradığında 'partinin anahtarını almaya geliyorum' dedi. Tabi başkanım buyurun dedim. Fakat ortalık karıştı. Darp edildik. Partimizin camları kırıldı. Akşam saatlerinde istifa ettik. Demokratik hakkım değil mi istifa etmek."