MHP'de Bin Üye Katılım Töreni

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya, MHP'ye bin üye katılım töreninde yapmış olduğu konuşmasında "Bugün Sayın Cumhurbaşkanı 'terörün kökünü kazıyacağız' diyorsa, bugün yerli ve mili politikalar diyorsa, bu yönde gidin diyorsa, evet biz orda olacağız" dedi.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Tokat İl Başkanlığı tarafından düzenlenen bin üye katılım töreni bir otelin salonunda yapıldı. Programın açılış konuşmasını yapan MHP Tokat İl Başkanı Onur Çalışkan, MHP'nin Türk Milletinin yıkılmamış, sarsılmamış ebed müddette Allah'ın izni ile yıkılmayacak olan son kalesi olduğunu kaydetti. Daha sonra kürsüye gelen MHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, yakın tarihi siyasetin en önemli gelişmelerden Ergenekon, Balyoz davaları, Gezi olayları, 12 Eylül Referandumu, Büyükşehir Kanunu, Suriye politikası, Açılım, Çözüm süreci ve FETÖ olayları değerlendirdiğinde, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin haklı çıkmış olduğunu söyledi.

"Bugün farklı bir yerde duranlara da en güzel cevabı siz verdiniz"

Durmaz, "Milliyetçi Hareket Partisi'nin yükseldiği, ülkenin kaderine tesir ettiği her dönemde olduğu gibi bu dönemde de bir takım algı operasyonları ile milletin iradesini saptırmaya sizlerin kafasını karıştırmaya dönük eylemlerin içerisine gidenlerin çoğaldığını görüyoruz. Algı operatörleri devrede. Masa başında anket yapıp sonradan o düzmece anketlerle kamuoyunun iradesini saptırmaya çalışanlar yine ortalıkta kol geziyor. Bugün Tokat'tan öyle bir Tokat vurdunuz ki Osmanlı Tokat'ı Gazi Osman Paşa'nın Tokat'ı oldu. Gelsinler burada yapsınlar o anketleri. Bunlara itimat etmeyin. Bugün farklı bir yerde duranlara da en güzel cevabı siz verdiniz" dedi.

"Hiç kimse MHP'yi ne görüş değiştirdiğini ne politika değiştirdiğini söyleyemez"

MHP Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya, kimseye kinlenmediklerini ifade ederek, "Biz Milliyetçi Hareket Partisi olarak politikalar ve davamızın peşindeyiz yoksa kinimizin peşinde mi olacağız. Ülkemiz mi diyeceğiz, yoksa kinimiz mi diyeceğiz? Kimseye kinlenmiyoruz. Bu memlekete karşı duran bu memlekete en ufak zarar vermeye çalışanın elbet karşısındayız. Ama bu memleket için en ufak bir iyilik yapan en ufak faydası dokunanın da yanındayız. Bugün Türkiye Cumhuriyeti'nin devletinin gemisi doğru yön almıştır, doğru rotaya yönelmiştir. Bugün vatan millet diyoruz. Bugün millet ebet müddet diyoruz. Bugün devlet ebed müddet diyoruz. Bugün Sayın Cumhurbaşkanı 'terörün kökünü kazıyacağız' diyorsa, bugün yerli ve mili politikalar diyorsa, bu yönde gidin diyorsa, evet biz orada olacağız. Biz şahıslarla kurumlarla herhangi bir şeyimiz yok. Biz davamızla, MHP olarak önce ülkem sonra partim sonra ben diyen bir zihniyetin mensuplarıyız. Dolayısı ile biz doğrusunu yapıyoruz. Biz kendi davamızın partimizin edindiği bugüne kadar başbuğumuzdan aldığımız şiarla hareket ediyoruz. Onunla bir yere gidiyoruz. Bu yolculukta zaman zaman bazıları karşımızda kalabilir, zaman zaman karşımızda kalanlar yanımızda olabilir. Bu başka bir şeydir. Hiç kimse MHP'yi ne görüş değiştirdiğini ne politika değiştirdiğini söyleyemez. MHP dün neyse bugünde odur, yarında o olacaktır" diye konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından partiye üye olanlara rozet takdimi yapıldı. Törene, MHP Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya, MHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, MHP Merkez Disiplin Kurulu Üyesi ve Merkez Disiplin Kurulu Başkan Vekili Yücel Bulut, 25'inci dönem MHP Tokat Milletvekili Abdurrahman Başkan, MHP İl Başkanı Onur Çalışkan ile partililer katıldı. - TOKAT