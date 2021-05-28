MHP'de belediye başkanları toplantısı
MİLLİYETÇİ Hareket Partisi (MHP) belediye başkanları toplantısı, Genel Başkan Devlet Bahçeli başkanlığında yapıldı.
MİLLİYETÇİ Hareket Partisi (MHP) belediye başkanları toplantısı, Genel Başkan Devlet Bahçeli başkanlığında yapıldı.
MHP genel merkezinde, 'Belediye Başkanları Geleneksel İstişare ve Değerlendirme Toplantısı' düzenlendi. Genel Başkan Devlet Bahçeli başkanlığında düzenlenen toplantı, basına kapalı olarak gerçekleşti.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı