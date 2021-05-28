MHP'de belediye başkanları toplantısı
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MHP'de belediye başkanları toplantısı

MHP'de belediye başkanları toplantısı
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Politika

MİLLİYETÇİ Hareket Partisi (MHP) belediye başkanları toplantısı, Genel Başkan Devlet Bahçeli başkanlığında yapıldı.

MİLLİYETÇİ Hareket Partisi (MHP) belediye başkanları toplantısı, Genel Başkan Devlet Bahçeli başkanlığında yapıldı.

MHP genel merkezinde, 'Belediye Başkanları Geleneksel İstişare ve Değerlendirme Toplantısı' düzenlendi. Genel Başkan Devlet Bahçeli başkanlığında düzenlenen toplantı, basına kapalı olarak gerçekleşti.

MHP'de belediye başkanları toplantısı
MHP'de belediye başkanları toplantısı
MHP'de belediye başkanları toplantısı
MHP'de belediye başkanları toplantısı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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