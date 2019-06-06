MHP'de bayramlaşma programı

MHP Erzurum İl Başkanlığının düzenlemiş olduğu geleneksel bayramlaşma programı Tavşanlı Park'ta yapıldı.

Programa MHP Genel Başkan Yardımcısı Erzurum Milletvekili Prof. Dr Kamil Aydın, MHP Erzurum İl Başkanı Naim KArataş, Ülkü Ocakları Genel Başkan Yardımcısı Sinan Küçükler, Erzurum Ülkü Ocakları İl Başkanı Haktan Genç, İspir Belediye Başkanı Ahmet Coşkun, Uzundere Belediye Başkanı Hilmi Aktoprak, İlçe başkanları, il ve ilçe yönetimleri, Kadın kolları Kamu sen Erzurum il temsilcileri, Türkav Erzurum temsilcileri, akademisyenler ve çok sayıda partilinin katılımıyla geçekleşti.

MHP Erzurum il Başkanı Naim Karataş, programda yaptığı konuşmada programa katılan tüm misafirlerin Ramazan Bayramını kutladı. Karataş, "Değerli dava arkadaşlarım, Ülküdaşlarım; Gücümüzü Bilge Liderimiz Genel Başkanımızdan aldık. Sizler Gücümüze güç kattınız, Enerjimize enerji kattınız. Çok çalışarak ve milletimizin dualarını alıp 31 Mart seçimlerinde hep birlikte başararak büyük bir oy farkı ile takdire şayan bir şekilde İspir ve Uzundere belediye başkanlıklarını ve bunun yanında çok sayıda belediye meclis üyeliğini aldık. Hamdolsun başarımıza hep birlikte başarı kattık. Mayıs ayı içerisinde de Tekman ilçemizde teşkilatımızı açarak Üç Hilalimizi Tekman' da da dalgalandırarak Erzurum'da teşkilatımızın olmadığı hiç bir ilçe kalmamıştır. 23 Haziran İstanbul seçimlerinden sonra her ilçemizde istişare toplantıları yapıp esnaf gezilerimiz ve vatandaşlarımızın sorunlarını dinlemeye ve elimizden geldiğince çözmeğe devam edeceğiz" dedi.

Hedefimiz 2023 seçimleri.

Karataş, "Önümüz de 23 Haziran' da yapılacak olan İstanbul büyük şehir belediye seçimleri için tekrar İstanbul'a giderek Genel Başkanımızın önderliğinde ve teşkilatlardan sorumlu Genel başkan yardımcımız Semih Yalçın'ın koordinatörlüğünde seçim çalışmalarımıza hız kesmeden devem edeceğiz ve İnşallah İstanbul seçimlerinde de büyük bir başarı elde edeceğiz". diye konuştu.

MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Erzurum milletvekili Prof. Dr. Kamil AYDIN konuşmasında İstanbul seçimlerine bu seçimlerin önemine değinerek Türkiye üzerinde oynanan oyunların büyük olduğunu ve İstanbul seçimlerinin sadece normal bir belediye seçimi olmadığını belirterek bu seçimlerin ne denli önemli olduğunu vurguladı. - ERZURUM

Kaynak: İHA