MHP'de 30 Belediye Başkan Adayı Daha Belli Oldu

MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, kesinleşen belediye başkan adaylarını açıkladı. MHP Denizli için kadın aday belirledi, Denizli Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ebru Leman Kalkan oldu.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, MHP Genel Merkezi Seçim Komisyonunun yaptığı değerlendirme ve Genel Başkan Devlet Bahçeli'nin onayları sonucunda 31 Mart 2019 Mahalli İdareler Seçimlerinde bugün kesinleşen belediye başkan adayları listesini açıkladı. MHP Denizli için kadın aday belirledi, Denizli Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ebru Leman Kalkan oldu. Diğer adaylar ise şu şekilde:

"Niğde İl Belediye Başkan Adayı Hakan Er, Elazığ İl Belediye Başkan Adayı Bilal Çoban, Sivas İl Belediye Başkan Adayı Mehmet Er, Kırıkkale İl Belediye Başkan Adayı Serdar Yarar, Karaman İl Belediye Başkan Adayı Savaş Kalaycı, Ardahan İl Belediye Başkan Adayı Halil Kaçar, Adana Kozan İlçesi Belediye Başkan Adayı Nihat Atlı, Afyon Başmakçı İlçesi Belediye Başkan Adayı Ayhan Gönüllü, Afyon Bolvadin İlçesi Belediye Başkan Adayı Selahattin Kelekçi, Antalya Alanya İlçesi Belediye Başkan Adayı Adem Murat Yücel, Antalya Finike İlçesi Belediye Başkan Adayı Nail Dülgeroğlu, Balıkesir Balya İlçesi Belediye Başkan Adayı Osman Kılıç, Bartın Kurucaşile İlçesi Belediye Başkan Adayı Sinan Özekin, Burdur Tefenni İlçesi Belediye Başkan Adayı Ümit Alagöz, Ordu Fatsa İlçesi Belediye Başkan Adayı Murat Kaçak, Ordu İkizce İlçesi Belediye Başkan Adayı Osman Kaygı, Samsun Alaçam İlçesi Belediye Başkan Adayı İlyas Acar, İzmir Aliağa İlçesi Belediye Başkan Adayı Serkan Acar, Kahramanmaraş Afşin İlçesi Belediye Başkan Adayı Hikmet Böke, Karabük Safranbolu İlçesi Belediye Başkan Adayı Fatma Danışman, Karaman Ayrancı İlçesi Belediye Başkan Adayı Yüksel Büyükkarcı, Kayseri Özvatan İlçesi Belediye Başkan Adayı Halit Demir, Osmaniye Kadirli İlçesi Belediye Başkan Adayı Ömer Tarhan, Kırşehir Çiçekdağı İlçesi Belediye Başkan Adayı İsmail Yılmaz, Konya Kulu İlçesi Belediye Başkan Adayı Fatih Toklucu, Manisa Alaşehir İlçesi Belediye Başkan Adayı Ali Uçak, Çanakkale Ayvacık İlçesi Belediye Başkan Adayı Selçuk Gödek, Çankırı Bayramören İlçesi Belediye Başkan Adayı Halil Muratoğlu, Düzce Akçakoca İlçesi Belediye Başkan Adayı Okan Yanmaz." - ANKARA