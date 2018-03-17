MHP'de 12. Olağan Kurultay Hazırlıkları - Semih Yalçın

MHP Genel Başkan Yardımcısı Edip Semih Yalçın, partisinin 12. Olağan Kurultayı'na CHP'yi, HDP'yi ve İP'yi davet etmediklerini belirterek, "Her 3'ü de üçüz bir şekilde aynı paralelde hareket eden siyasi partiler. Bunun sinirliliğiyle veya hazımsızlığıyla verilen ifadeleri de pek ciddiye almıyoruz." dedi.

MHP Genel Başkan Yardımcıları Yalçın ve Sadir Durmaz ile Genel Sekreter İsmet Büyükataman, yarın kurultayın yapılacağı ve hazırlıkların devam ettiği Ankara Spor Salonu'nda incelemelerde bulundu.

Yalçın, incelemenin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, kongre hazırlıklarının artık son aşamaya geldiğini belirterek, "Yarın itibarıyla Çanakkale Zaferi'nin yıl dönümünde MHP muhteşem bir kongre yapmak suretiyle daha sonraki siyasi sürece hazır hale gelecek. Şu ana kadarki çalışmalarımız gayet olumlu bir şekilde cereyan etti. Doğrusu arkadaşlarımızla birlikte bu kongreden çok güçlü bir MHP'nin çıkacağı hususunda hiçbir endişemiz yok." diye konuştu.

Salondaki görsellere dikkat çeken Yalçın, kongreye, 3 bin 200 civarında kişiyi davet ettiklerini, bin civarında da basın mensubunun akredite olduğunu söyledi. Yarın salonun içi, dışı ve her tarafının partililerle ve misafirlerle dolu olacağını dile getiren Yalçın, "MHP'nin 12. Olağan Kongresi liderimiz Sayın Devlet Bahçeli'nin 10 Ocak 2016'da Kızılcıhamam toplantısında söylediği gibi burada gerçekleştirilecektir." dedi.

"MHP'nin özgül ağırlığı farklıdır"

Yalçın, gazetecilerin, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'in, "20 yıldır 'devletin başına Devlet gelecek' diyorlar ama MHP'nin başına Recep Tayyip Erdoğan geldi." şeklindeki sözlerinin hatırlatılması üzerine şunları söyledi:

"Sayın Genel Başkanımızın ve MHP'nin şu içinde bulunduğumuz süreçteki dominant rolünü görmezden gelmek şekliyle mütalaa ederiz. MHP'nin özgül ağırlığı farklıdır. Türk siyasetinde oynadığı rolü özellikle de son dönemeçte hep birlikte müşahede ettik. Dolayısıyla bu tip isimlerin ciddiye alınacak tarafı yoktur diye düşünüyorum."

Yine Özel'in, "MHP davet etmedi değil, edemedi" ifadelerine de Yalçın, "Edemez durumda değiliz. Biz CHP'yi, HDP'yi ve İP'yi davet etmedik. Her 3'ü de üçüz bir şekilde aynı paralelde hareket eden siyasi partiler. Milli duruştan ne anladıklarını biz biliyoruz. Dolayısıyla davet etmediğimiz doğrudur. Bunun sinirliliğiyle veya hazımsızlığıyla verilen ifadeleri de pek ciddiye almıyoruz." karşılığını verdi.

Kurultay salonu

Salonun alt zemini turkuaz rengi halılarla kaplanırken, salonda Türk bayrağından esinlenerek kırmızı ve beyaz renklere de ağırlık verildi.

Tribünlerde partililerin ve misafirlerin oturacağı alana Türk bayrağı ve parti flamaları konurken, salonun çeşitli yerlerine "Vatanımız var olsun", "MHP'nin sevdası, milletin bekası", "Vefası olmayanın bekası olmaz", "Milliyetçi Hareket beka için var elbet", "Beka için el ver, tarihe söz ver" yazılı pankartlar asıldı.

Kurultayın teması olan "Milli Duruş, Şühedaya Vefa, Millete Beka" sloganı ise salonun her yerinde göze çarptı.

Divanın görev yapacağı platforma dev ekran yerleştirilirken, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin fotoğrafı salona asılmadı, salonda sadece Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile MHP Kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş'in fotoğraflarına yer verildi.

Salonda basın için de özel bir yer hazırlandı.

Bu arada il dışından gelecek konukların ihtiyaçlarının giderilmesi için salon dışında da gerekli hazırlıkların tamamlandığı bildirildi.

Salonun içinde ve dışında çok sayıda güvenlik görevlisi ve polis memurunun çalışacağı öğrenildi.

Zeytin Dalı Harekatı'ndaki şehitler dolayısıyla sadeleştirilen kurultayda konser programı olmayacak. Kurultayın açılışında, delegeler yerini alana kadar sözlerini MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin fotoğrafçısı Ayhan Günaydın'ın yazdığı "2023 Marşı" ile "Milli Duruş" ve "Lider Devlet Bahçeli" adlı parti müzikleri çalacak.