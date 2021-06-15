MHP Datça, Jandarma teşkilatının yıldönümünü kutladı
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MHP Datça, Jandarma teşkilatının yıldönümünü kutladı

MHP Datça, Jandarma teşkilatının yıldönümünü kutladı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Datça İlçe Başkanı Gökhan Akyel ve yönetim kurulu üyeleri, Jandarma Teşkilatının 182. kuruluş yıldönümü dolayısıyla Datça İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Necmettin Erdoğan'ı makamında ziyaret etti.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Datça İlçe Başkanı Gökhan Akyel ve yönetim kurulu üyeleri, Jandarma Teşkilatının 182. kuruluş yıldönümü dolayısıyla Datça İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Necmettin Erdoğan'ı makamında ziyaret etti.

Ziyarette, son derece sıcak ve samimi ortamda geçen ziyarette Jandarma teşkilatının kuruluşundan bu güne kadar göstermiş olduğu hizmet ve görevler ile ilgili istişarelerde bulunuldu.

MHP Datça İlçe Başkanı Gökhan Akyel; Jandarma Genel Komutanlığı'nın kuruluşundan bugüne kadar yüce milletin engin sevgi ve güvenine mazhar olduğunu, Türkiye Cumhuriyeti'nin bölünmez bütünlüğünün korunması, milletin huzur ve güvenliği ile kamu düzeninin sağlanması yönündeki hizmetleriyle ulusun her zaman takdirini kazandığını ifade etti.

Ziyaret esnasında Datça İlçe Emniyet Müdürü İsmail Toygun ve Şube müdürlerinin de kutlama için gelmeleri ile birlikte geniş çaplı ziyaret ve istişare ortamı oluştu. Uzun süren ziyaret esnasında Emniyet müdürü İsmail Toygun tarafından günün anlam ve önemine binaen yaptırılan pastayı kesildi.

MHP Datça İlçe Başkanı Gökhan Akyel; Jandarma görev yaptığı her noktada Türkiye Cumhuriyeti'nin gücü ve teminatı olduğunu belirterek, "Kahramanca, canı pahasına her türlü zor koşullarda en zor arazi kesimlerinde teröristle mücadele harekatı icra eden jandarma, emniyet teşkilatımız ve diğer kurum kuruluşlarla tam bir koordine içinde milletinden aldığı destekle fedakarca görev yapmaktadır. Jandarmanın gücü, milletin gücüdür, Türkiye'nin gücüdür, cumhuriyetimizin, değerlerimizin, inancımızın gücüdür. Bunun farkındayız" dedi.

Datça İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Necmettin Erdoğan ise ziyaretten son derece memnun olduklarını belirterek, Jandarma teşkilatı olarak her daim Türk milletinin yanında olduklarını,

Milli değerlere sahip teşkilatın, yurdun her bir karışında ay yıldızlı bayrağı dalgalandırdığını sonsuza kadar da dalgalanacağını ifade etti. - MUĞLA

MHP Datça, Jandarma teşkilatının yıldönümünü kutladı
MHP Datça, Jandarma teşkilatının yıldönümünü kutladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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