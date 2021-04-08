MHP Datça İlçe Yönetimi polislerin kuruluş yıldönümünü kutladı

Polis Haftası olması dolayısıyla MHP Datça İlçe Başkanı Gökhan Akyel ve yönetimi, Datça Ülkü Ocakları Başkanı Yiğit Badal ve yönetimi ile birlikte Datça İlçe Emniyet Müdürü İsmail Toygun'u makamında ziyaret etti.

Polis Haftası olması dolayısıyla MHP Datça İlçe Başkanı Gökhan Akyel ve yönetimi, Datça Ülkü Ocakları Başkanı Yiğit Badal ve yönetimi ile birlikte Datça İlçe Emniyet Müdürü İsmail Toygun'u makamında ziyaret etti.

Başkan Akyel ve beraberindeki heyet, ziyarette İlçe Emniyet Müdürü İsmail Toygun'un yanı sıra görevi başında bulunan emniyet mensuplarını da ayrıca ziyaret ederek haftalarını kutladı.

İlçe Başkanı Gökhan Akyel ayrıca Türk Polis Teşkilatının Kuruluşunun 175. yıldönümü nedeniyle bir ziyaret gerçekleştirdiklerini ifade ederek, "Kurulduğu 10 Nisan 1845 tarihinden bugüne kadar ülkemizde huzur ve düzenin bozulmaması ve bizlerin güvenli bir şekilde yaşamını sürdürebilmesi için gece gündüz fedakarca görev yapan, gücünü Kanunlardan, desteğini de halktan alan geçmişi şan ve şerefle dolu Türk Polis Teşkilatı'nın 175. yıldönümünü hep birlikte kutlamanın gururunu ve mutluluğunu yaşıyoruz. Zaman ve mekan mefhumu gözetmeksizin, dürüst ve özverili çalışma anlayışıyla üstlendiği her görevi yerine getiren emniyet mensuplarımız, insan haklarına saygılı, yüksek disiplin anlayışına sahip, güler yüzlü ve yardımsever olmasıyla da bizlerin gönlünde ayrı bir yere sahiptir. Milletimizin huzur ve güven içerisinde hayatını sürdürebilmesi için polisimizin tek başına görevini yerine getirmesi yeterli değildir. Kamu düzeninin sağlanması, Kanunların uygulanması, bakımından bizlere de önemli görevler düşmektedir. Bu duygu ve düşüncelerle Türk Polis Teşkilatı mensuplarının gününü kutluyor, görevlerini ifa ederken şehit düşen polislerimizi rahmetle anıyor, gazi polislerimize şükranlarımızı sunuyoruz" diye konuştu. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı