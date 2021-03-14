MHP Datça İlçe Başkanı Akyel, sağlık çalışanlarını ziyaret etti
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MHP Datça İlçe Başkanı Akyel, sağlık çalışanlarını ziyaret etti

14.03.2021 18:07 | Son Güncelleme: 14.03.2021 18:12
MHP Datça İlçe Başkanı Akyel, sağlık çalışanlarını ziyaret etti

MHP Datça İlçe Başkanı Gökhan Akyel, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla sağlık çalışanlarının gününü kutladı.

MHP Datça İlçe Başkanı Gökhan Akyel, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla sağlık çalışanlarının gününü kutladı.

Akyel ve beraberindekiler, Datça Devlet Hastanesi Başhekimi Armağan Ada ile ilçedeki sağlık kuruluşlarında görev yapan sağlık çalışanlarını ziyaret etti.

Mustafa Kemal Atatürk'ün "Beni Türk hekimlerine emanet edin" sözüyle sağlık çalışanlarına büyük önem verdiğini anlatan Akyel, sağlıklı toplum olabilme yolunda ve vatandaşların sağlık hizmetlerinden yararlanabilmeleri adına var gücüyle çalışan tüm sağlık ekibinin tıp bayramını kutladı. ???????

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sebiha Arslan

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