MHP Darende ilçe kongresi yapıldı Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Darende ilçe örgütünde Mehmet Altun yeniden başkanlığa seçildi.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Darende ilçe örgütünde Mehmet Altun yeniden başkanlığa seçildi.

Halime-Mahmut Karcı Mahalle Konağı'nda gerçekleşen 13. olağan kongresi saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başladı.

Tek listeyle gidilen kongrede 307 delegenin oyunu alan Mehmet Altun tekrar ilçe başkanlığına seçildi.

Kongrede konuşan MHP Malatya Milletvekili Mehmet Fendoğlu, Darende'de Cumhur İttifakı'nın güçlü bir şekilde yaşatıldığını söyledi.

Ülkenin birliğine, beraberliğine kast edenlere fırsat verilmeyeceğini belirten Fendoğlu, "Milliyetçi Hareket Partisi olarak 13. Olağan Kongremizi yapıyoruz. Kongremize pandemi tedbirleri altında gerçekleştiriyoruz. Kongremize katılan tüm Darendeli hemşehrilerime ve belediye başkanıma teşekkür ederim." dedi.

Kongreye, Darende Belediye Başkanı İsa Özkan, MHP Malatya İl Başkanı Mesut Samanlı ve partililer katıldı.

Kaynak: AA