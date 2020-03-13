MHP Darende ilçe başkanlığının yeni hizmet binası açıldı
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MHP Darende ilçe başkanlığının yeni hizmet binası açıldı

MHP Darende İlçe Başkanlığının yeni hizmet binası törenle açıldı.

13.03.2020 12:54 | Son Güncelleme: 13.03.2020 13:00
MHP Darende ilçe başkanlığının yeni hizmet binası açıldı

MHP Darende İlçe Başkanlığının yeni hizmet binası törenle açıldı.

Emine Efendi Caddesi üzerindeki ilçe başkanlığı binasının açılış töreni, saygı duruşu, İstiklal Marşı ve Kur-an'ı Kerim okunmasıyla başladı.

MHP Malatya Milletvekili Mehmet Celal Fendoğlu, burada yaptığı konuşmada, Darende'de olmaktan dolayı mutlu olduğunu belirtti.

Darende'de ittifakın güçlü şekilde sürdürüldüğünü dile getiren Fendoğlu, şöyle devam etti:

"Darende ile ilgili milletimizin bilmediği husus ben dile getirmek istiyorum. Darende ovası, evliyalar, enbiyalar, alperenler yuvasıdır. Buradan esnaf, tüccar çıktığı kadar asker ve paşa çıkmıştır. Buradan hiçbir zaman vatan haini çıkmayacağını herkesin bilmesini isterim. Bugün yeni binamızın açılışını yapıyoruz. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Aynı çizgide birliğimizi ve diriliğimizi bozmadığımız müddetçe inanın bu millet, bu vatan diz çökmeyecek. Mecliste sesimiz gür çıkıyorsa onun arkasında Malatya'da vatanını, milletini seven hemşehrilerimiz sayesindedir, hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum."

Darende Belediye Başkanı İsa Özkan da yol arkadaşlığının ömür boyu süreceğini belirterek, "Bu ülkenin refahı, huzuru ve güvenliği için beraber yürüyüp inşallah Türkiye'yi hak ettiği mesafeye götüreceğiz. Siyasi partilerin amacı ülkesine hizmet etmektir. Ben bunun için Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip ve MHP Lideri Sayın Devlet Bahçeli'ye çok teşekkür ediyorum." dedi.

MHP Malatya İl Başkanı Mesut Samanlı ise yeni hizmet binasının hayırlı olmasını dileyerek, liderlerin güçlü ittifakını yerelde çok daha güçlü sürdürüldüğünü kaydetti.

Konuşmaların ardından kurdele kesilerek yeni hizmet binası açıldı.

Daha sonra Fendoğlu, partisinin ilçe başkanı Mehmet Altun ile resmi makamlara ziyarette bulunarak esnafı ziyaret etti.

Kaynak: AA

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Manşet

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