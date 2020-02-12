MHP'dan Başkan Çınar'a ziyaret

12.02.2020 16:55 | Son Güncelleme: 12.02.2020 16:55

Malatya Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Milliyetçi Hareket Parti (MHP) Malatya İl Başkanlığına atanan Mesut Samanlı'nın yanı sıra İl Yönetim Kurulu Üyeleri ve İlçe Başkanlarını makamında ağırladı.



MHP Malatya İl Başkanlığına atanan Mesut Samanlı'ya yeni görevinde başarılar dileyen Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, "31 Mart Mahalle İdareler Seçimlerinde hep birlikte el ele vererek çok güzel sonuçların altına imza attık. Birlikte hareket ettik ve birlikte kazandık. Hep birlikte çalışarak, dayanışma ruhuyla hareket ederek ülkemize, kentimize ve ilçemize faydalı hizmetlerde bulunmaya devam edeceğiz. Ülke genelindeki 23 kentten daha kalabalık bir nüfusa sahip, Malatya'nın en büyük ilçesi olan Yeşilyurt'u her alanda daha güzel hizmetlere kavuşması için istişare etmeye ve birbirimize destek olmaya devam edeceğiz.İlçemizi hep birlikte geliştirip güzelleştireceğiz. MHP İl Başkanlığı görevine atanan Mesut Samanlı'ya yeni görevinin hayırlı olmasını temenni ediyorum" dedi.



MHP İl Yönetimi olarak ziyaretlerine devam ettiklerini ifade eden MHP İl Başkanı Mesut Samanlı ise "Yeşilyurt İlçemizin çalışkan Belediye Başkanı Mehmet Çınar'a öncelikle gösterdiği misafirperverlikten dolayı teşekkürlerimi sunuyorum. Cumhur İttifakı kapsamında yaptığımız çalışmaları artırmak adına istişarelerimiz ve görüşmelerimiz devam edecektir" diye konuştu.



Ziyarette MHP Yeşilyurt İlçe Başkanı Mehmet Ali Kaya ile MHP İl ve İlçe Yönetim Kurulu üyeleri de hazır bulundu. - MALATYA

Kaynak: İHA