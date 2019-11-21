MHP Çubuk ilçe başkanlığına İhsan Mutlu atandı

21.11.2019 16:30 | Son Güncelleme: 21.11.2019 16:30

Ankara'nın Çubuk ilçesinde Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Çubuk ilçe başkanlığı görevine İhsan Mutlu atandı.

Eski ilçe başkanı Ali Çankaya'nın belediye meclis üyeliğine seçilmesinin ardından istifa etmesiyle boşalan başkanlık koltuğuna İhsan Mutlu getirildi.

Atamasının ardından bir basın toplantısı düzenleyen Mutlu, genel kurula kadar ilçe başkanlığı görevini en iyi şekilde yürütmek için mücadele edeceklerini söyledi.

Yönetim kurulu üyelerinin belirlendiğini ve genç bir kadroyla yola çıktıklarını anlatan Mutlu, kendisinin göreve gelmesiyle birlikte Çubuk'ta yeni bir sürecin başladığını kaydetti.

Kaynak: AA