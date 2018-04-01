MHP Çorum İl Başkanı Mehmet Akif Aras;

Ülkemizde teröre karşı amansız bir mücadele verildiğini hatırlatan Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Çorum il başkanı Mehmet Akif Aras, "Bu süreçte milletimizi derinden sarsan suikastlar maalesef vuku bulmaktadır. Siirt'in Eruh ilçesi kırsalında 6 yiğit korucumuz şehit düşmüştür. Bu saldırıda 3 korucumuzun yanında 4 Mehmedimiz yaralanmıştır. Şehit 6 korucumuzla birlikte 3 gün içinde toplam 10 kahramanımız şehit olmuştur. Millet olarak acımız büyüktür. Aziz şehitlerimize Cenab-ı Allah'tan rahmet eylesin, ailelerinin, milletimizin, mesai ve silah arkadaşlarının ve hepimizin başı sağolsun."dedi.

Terörizmin cinayetleri insanlığa vurulmuş en şiddetli darbe olduğunu, küresel vicdan beklenen tepki ve refleksi göstermezse terör insanlığın mirasını yiyip tüketeceğini söyleyen Mehmet Akif Aras, "Katiller masumların kanını döküp milletlerin tarihine, egemenlik ve kültürel haklarına kast ediyorlar. ABD ve Avrupa ülkeleri tarafından taltif görüyorlar. Bu kahredici çelişkiyi hiç kimse izah ve ifade edemeyecek, altından da kimse kalkamayacaktır. Teröristlerin Avrupa başkentlerinde ağırlanması, saraylarda misafir edilmesi hem ayıplı bir davranış hem de aşağılık ilişki ağlarını deşifre eden korkunç bir rezilliktir. Bu çirkinliğin kabulü imkansızdır. Fransa'nın PKK/PYD/YPG ile Türkiye arasında arabuluculuğa heves etmesi şuursuzluktur. Terör örgütleriyle egemen ve meşru bir devleti eşitlemeye cüret eden bir aymazlık ve ahlaki zayıflıktır. Böylesi bir çarpıklığa Türk milletinin göz yumacağını düşünmek gafilliktir. Teröre mihmandarlık yapanlar yedikleri herzelerin, girdikleri kılıkların, kırdıkları potların vebaline tarih ve insanlık huzurunda gün gelecek katlanmak durumunda kalacaklardır. Suriye'nin Kuzeyi'nde bir asır önce yapmadıkları kötülük, kurmadıkları tuzak bırakmayanların tekrar eskiye dönme çabaları talihsizliktir. Bu esef ve endişe verici bir gerilemedir. Türkiye Cumhuriyeti Devleti dimdik ayaktadır. Türk Milleti teröre ve ülkesine kast edenlere karşı kenetlenmiştir. Allah'a şükür Türkiye ihanete, işbirlikçilere, iç ve dış nifak yuvalarına hak ettiği dersi verecek güçtedir."ifadelerini kullandı.

Çorum il başkanı Mehmet Akif Aras, "Unutulmasın ki, Türk milleti emelleri karanlık hiçbir mahfil ve mihraka boyun eğmeyecektir." şeklinde konuştu. - ÇORUM