MHP Cizre İlçe Teşkilatı yeni hizmet binasının açılışını yaptı
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MHP Cizre İlçe Teşkilatı yeni hizmet binasının açılışını yaptı

06.10.2020 16:57 | Son Güncelleme: 06.10.2020 17:01
MHP Cizre İlçe Teşkilatı yeni hizmet binasının açılışını yaptı

Cizre ilçesinde Milliyetçi Hareket Partisi'nin (MHP) yeni hizmet binasının açılışı yapıldı.

Cizre ilçesinde Milliyetçi Hareket Partisi'nin (MHP) yeni hizmet binasının açılışı yapıldı.

Nur Mahallesi Yafes Caddesindeki bir iş merkezinde hizmet verecek MHP ilçe binasının açılışına MHP Şırnak İl Başkanı Halil Tatar, Başkan yardımcıları Mehmet Sefa Bilir, Mahmut Turan, Salih Zeyrek ile ilçe başkanları, bazı sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve partililer katıldı.

Tatar, yeni parti binasının hayırlı olmasını dileyerek, açılışa katılanlara teşekkür etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abidin Yel

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