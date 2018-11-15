MHP "Ceza İndirimi" Teklifinin Gündeme Alınmasını İstiyor

MHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Feti Yıldız, abonelik sözleşmelerine ilişkin kanun teklifinin görüşüldüğü TBMM Adalet Komisyonunda, "bazı suçların ceza süresinde indirim öngören" kanun tekliflerinin gündeme alınmasını talep etti.

TBMM Adalet Komisyonunda, AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Ali Özkaya ve milletvekili arkadaşlarının imzasını taşıyan Abonelik Sözleşmesinden Kaynaklanan Para Alacaklarına İlişkin Takibin Başlatılması Usulü Hakkında Kanun Teklifi'nin tümü üzerindeki görüşmeler tamamlandı ve maddelerin görüşülmesine geçildi.

AK Parti Bursa Milletvekili Emine Yavuz Gözgeç, dosyaların çokluğu ve kırtasiye işlemlerinin, icra işlemlerinin yavaş işlemesine neden olduğunu belirterek, "İş yükünün hafifletilmesi ve işlerin hızlandırılması için Merkezi Takip Sistemi getirilmesinin faydalı olacağını düşünüyorum. Teknolojiden yararlanılması masrafları ve harç miktarını azaltacaktır. Bu yönüyle borçlunun da lehine bir düzenlemedir." dedi.

CHP Afyonkarahisar Milletvekili Burcu Köksal, işçi alacakları için getirilen arabuluculuk şartının ticari davalara da getirilmek istenildiğini belirterek, arabuluculuk sisteminin her davaya getirilemeyeceğini ifade etti. Köksal, "Avukatsız yargı hayalini gerçekleştirmeye çalıştığınızı düşünüyorum. Bu çok tehlikeli bir süreç. Arabuluculuğun ticari davalarda zorunlu olduğu ifadesinin çıkarılması gerekiyor." görüşünü savundu.

MHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Feti Yıldız, komisyon üyesi olmadığını hatırlatarak, MHP Tokat Milletvekili Yücel Bulut'un Bazı Suçlarla İlgili Ceza Sürelerinin Şartlı İndirimi ile Tutuklu ve Hükümlülerin Salıverilmesine Dair Kanun Teklifi'nin gündeme alınmasını istedi.

FETÖ'den açığa alınan hakim ve savcı sayısının 3 bin 908 olduğunu, cezaevinde 352 hakim ve 204 savcının tutuklu ve hükümlü olarak bulunduğunu anlatan Yıldız, bu kişilerin 14 yıl içinde verdikleri kararların halen infaz edildiğini belirtti.

Yıldız, "FETÖ mensubu hakimler ve savcıların adalet sistemimiz içinde yaptığı tahribatı gidermek için sunduğumuz kanun teklifimiz maalesef Adalet Komisyonunda beklemektedir.

Aylardır af, ceza indirimi, cezaevlerinin durumuyla ilgili olarak televizyonlarda, basın organlarında, toplumun her kesiminde tartışmalar yapılmaktadır.

Toplumda 'şartlı ceza indirimi' ile ilgili büyük bir beklenti oluşmuştur. Bu sırada, birtakım çevreler teklifin yasalaşmaması için olanca güçleriyle gayret göstermişler, bazı dramatik olayları gündeme getirerek toplumu etkilemeye çalışmışlardır." diye konuştu.

Cezaevlerinin durumunun içler acısı olduğunu savunan Yıldız, tutuklu ve hükümlülerin insan haysiyetine ve onuruna aykırı şekilde koğuşlarda üst üste yattığını iddia etti.

Türkiye'de 385 ceza ve infaz kurumu bulunduğunu dile getiren Yıldız, şunları kaydetti:

"Cezaevlerimizde 13 Kasım 2018 tarihi itibariyle 260 bin hükümlü ve tutuklu bulunmaktadır.

Cezaevlerinin kapasitesi 220 bin kişidir. Bu da ikili ranzaları üçlü ranza haline getirmektedir. Cezaevlerindeki sıkışıklık ve FETÖ'nün verdiği tahribatı gidermek için teklifimizin bir an önce gündeme alınması, yasalaşması gerekir. Eğer teklifimiz yasalaşırsa 162 bin tutuklu, hükümlünün hukuki durumunda değişiklik olacaktır. Sayın Başkanım daha fazla bekletilmeden gündeme alınmasını rica ediyorum."

Bunun üzerine Adalet Komisyonu Başkanı AK Parti Kastamonu Milletvekili Hakkı Köylü, konunun çok hassas olduğunu belirtti.

Konunun siyasi olduğuna işaret eden Köylü, "Partilerin en azından birtakım istişareler yapması, belli bir yere gelmesi lazım. Böyle olmayınca, diğer kanunlar gibi hemen burada görüşmemizin çok fayda sağlamayacağını düşünüyorum. O bakımdan partiler bu konuda bir çalışma yapsınlar. Belki yapıyorlardır, bilmiyorum. Belli bir noktaya geldikten sonra, belirli bir kısımda, belki tamamında olmayabilir, anlaşma sağlanırsa elbette komisyonda görüşürüz." dedi.