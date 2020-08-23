MHP Ceyhan'da Erdoğan Ekli tekrar ilçe başkanı seçildi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

MHP Ceyhan'da Erdoğan Ekli tekrar ilçe başkanı seçildi

MHP Ceyhan ilçe kongresi yapıldı.

MHP Ceyhan'da Erdoğan Ekli tekrar ilçe başkanı seçildi
23.08.2020 18:11 | Son Güncelleme: 23.08.2020 18:34

MHP Ceyhan ilçe kongresi yapıldı. Tek liste ile gidilen seçimde Erdoğan Ekli tekrar ilçe başkanı seçildi.

MHP Ceyhan İlçe Kongresi saat 10'da Ceyhan Devlet Bahçeli Spor Tesisleri'nde 400 delegenin katılımıyla yapıldı. Kongreye Adana Milletvekilleri Ayşe Sibel Ersoy, Muharrem Varlı, İl Başkanı Bünyamin Avcı, MHP Genel Başkan Başdanışmanı Hüseyin Sözlü, Yumurtalık Belediye Başkanı Türkeş Filik, Sarıçam Belediye Başkanı Bilal Uludağ AK Parti İlçe Başkanı M.İslam Bünül, ilçe başkanları, Ocak başkanları katıldı. Kongre Divan Başkanlığını Adana Millet vekili Ayşe Sibel Ersoy, Divan Üyeliklerini ise Yumurtalık Belediye Başkanı Türkeş Filik, Büyükşehir Belediyesi Meclis Başkanvekili Mustafa Bayar, Yumurtalık ilçe Başkanı Halim Özyürek, Mehmet Fatih Gümüş yaptı.

Kongre, açılış-yoklama ve İstiklal Marşı ile başladı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin mesajı ayakta alkışlandı daha sonra kürsüye gelerek bir konuşma yapan ilçe Başkanı Erdoğan Ekli, "Sayın Divanım Milletvekilim Belediye Başkanlarım il ve ilçe teşkilatlarımızın başkan ve yöneticileri AK Parti İlçe Başkanı, Ocak Başkanımız Emniyet Teşkilatımız Basınımızın kıymetli temsilcileri 2023 hedefine kararlılıkla dimdik yürüyen lider ülke Türkiye'nin teminatı aziz dava arkadaşlarım 13 olağan kongremize hoş geldiniz şeref verdiniz hepinizi sevgi saygı ve muhabbetle selamlıyorum" diye başladığı konuşmasını şöyle devam ettirdi:

"Değerli dava arkadaşlarım. 1969'un 8-9 Şubat'ında Adana'da yakılan Milliyetçi Türkiye meşalesi, memleketimizin dört bir yanını ışığıyla aydınlatarak ilkelerimizden taviz vermeden yoluna devam etmektedir. Ülkemizin düştüğü her dar boğazda ayağa kaldıran Sayın Genel başkanımızın liderliğinde 'İstikbal için birlik, İstiklal için dirlik, kazanan Türkiye olacak' diyerek ülkemizin içerisinde bulunduğu bu zorlu ve sancılı süreçte bugün burada aramızda bulunan her dava arkadaşımız bu yoldaki dikenlere çalılara ayaklarına takılacak taşlara talip olmuştur zora göğsünü siper etmeyi imkansızlığa kol kanat germeyi tuzakları bozmayı kurulan oyunları yerle yeksan etmeyi kendilerine görev bilmişlerdir. Kıymetli Gönültaşlarıma. Şeytanı kendine yol arkadaşı edinen fitneyi fesadı tek çözüm sayanlarla dün de işimiz yoktu bugünde yok yarında olmayacaktır bu hareketin kuruluş felsefesinde hamurundaki en büyük kudret teslim olmuş bir inanmışlıktır. Bu inanmışlığa halel getirecek bu emanete leke sürecek kimselerin semtimizde ve gönlümüzde de yeri yoktur. Bu şuur ve bilinçle 13 olağan büyük kurultayımıza gittiğimiz bu süreçte gerçekleştirdiğimiz Ceyhan ilçe kongremiz hayırlara vesile olmasını temenni ediyor hepinizi saygıyla selamlıyorum." - ADANA

Kaynak: İHA

Manşet

Haberler

Düğünde kavga çıktı, gelin ve 2 kişi hastanelik oldu Yerel
Düğünde kavga çıktı, gelin ve 2 kişi hastanelik oldu
Tokat attığı kadın sürücü tekvandocu çıktı! Adamın dayak yediği anlar kameraya yansıdı Güncel
Tokat attığı kadın sürücü tekvandocu çıktı! Adamın dayak yediği anlar kameraya yansıdı
Antalya'da sahilde yürüyüş yapan kadına cinsel saldırı! 3 metrelik çukura sürükledi 3. Sayfa
Antalya'da sahilde yürüyüş yapan kadına cinsel saldırı! 3 metrelik çukura sürükledi
UEFA, Başakşehir-Kopenhag maçının geç başlaması nedeniyle Okan Buruk'a uyarı cezası verdi Spor
UEFA, Başakşehir-Kopenhag maçının geç başlaması nedeniyle Okan Buruk'a uyarı cezası verdi
Babasını traktör kazasında kaybeden genç kız acı feryadı yürekleri dağladı 3. Sayfa
Babasını traktör kazasında kaybeden genç kız acı feryadı yürekleri dağladı
Giresun'daki sel sonrası bir çuval fındığı almaya çalışan iki fırsatçı gözaltına alındı 3. Sayfa
Giresun'daki sel sonrası bir çuval fındığı almaya çalışan iki fırsatçı gözaltına alındı
Gün batımını izlerken uçurumdan düşen genç mühendis hayatını kaybetti
Gün batımını izlerken uçurumdan düşen genç mühendis hayatını kaybetti
Erzincan'da meydana gelen kazanın altından filmlere konu olacak acı hikaye çıktı
Erzincan'da meydana gelen kazanın altından filmlere konu olacak acı hikaye çıktı
Çakarlı aracıyla trafikte tartıştığı sürücüyü bıçaklayan saldırgan yakalandı
Çakarlı aracıyla trafikte tartıştığı sürücüyü bıçaklayan saldırgan yakalandı
Adana'daki orman yangınında kundaklama şüphesi
Adana'daki orman yangınında kundaklama şüphesi
Koronavirüse direnç gösteren sarımsağın ihracatı durduruldu
Koronavirüse direnç gösteren sarımsağın ihracatı durduruldu
Araçtan atladığı öne sürülen annesi gözü önünde ölen Zeynep: Annemi tutumadım
Araçtan atladığı öne sürülen annesi gözü önünde ölen Zeynep: Annemi tutumadım
92 model Serçe'ye 45 bin TL verdi, adını da 'Koronasavar' koydu
92 model Serçe'ye 45 bin TL verdi, adını da 'Koronasavar' koydu
Polis baskınında paniğe kapılan adam, kaçmak isterken balkondan düşerek hayatını kaybetti
Polis baskınında paniğe kapılan adam, kaçmak isterken balkondan düşerek hayatını kaybetti
Motosiklete tutunan patenli iki genç kızın tehlikeli yolculuğu kameralara yansıdı
Motosiklete tutunan patenli iki genç kızın tehlikeli yolculuğu kameralara yansıdı
Son Dakika: Giresun'da meydana gelen sel felaketinde ölü sayısı 5'e yükseldi
Son Dakika: Giresun'da meydana gelen sel felaketinde ölü sayısı 5'e yükseldi
Bakanlar, sel felaketinde mahsur kalanlara kepçe ile ulaştı! O anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi
Bakanlar, sel felaketinde mahsur kalanlara kepçe ile ulaştı! O anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi
Cemal Can Canseven kostümünü giydi, Danla Bilic'in karşısında diz çöktü
Cemal Can Canseven kostümünü giydi, Danla Bilic'in karşısında diz çöktü
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, uçak gemisi yapma talimatı verdi
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, uçak gemisi yapma talimatı verdi
Öfkeli koca tartıştığı eşini av tüfeğiyle yaralayıp, 1 yaşındaki çocuğunu alarak kaçtı
Öfkeli koca tartıştığı eşini av tüfeğiyle yaralayıp, 1 yaşındaki çocuğunu alarak kaçtı
Şeyma Subaşı'nın karın kaslı paylaşımı takipçilerini mest etti
Şeyma Subaşı'nın karın kaslı paylaşımı takipçilerini mest etti
Kediye kıyma veren doktor eşini darbedip, evden kovdu
Kediye kıyma veren doktor eşini darbedip, evden kovdu
Hindistan'da bir kadından 54 kilogram tümör çıkarıldı
Hindistan'da bir kadından 54 kilogram tümör çıkarıldı
Efsane boksör Mike Tyson, Badou Jack ile birlikte namaz kıldı
Efsane boksör Mike Tyson, Badou Jack ile birlikte namaz kıldı
'Çırpınırdı Karadeniz' şarkısıyla bilinen Azerin: Dünya tarihinde yeni bir devir açıldı
"Çırpınırdı Karadeniz" şarkısıyla bilinen Azerin: Dünya tarihinde yeni bir devir açıldı
Son Dakika: Rusya ile Türkiye arasında S-400 sevkiyatına yönelik ikinci anlaşma imzalandı
Son Dakika: Rusya ile Türkiye arasında S-400 sevkiyatına yönelik ikinci anlaşma imzalandı
Ağustos ayı sosyal yardım desteği ödemeleri yarın başlıyor
Ağustos ayı sosyal yardım desteği ödemeleri yarın başlıyor
Trafik kazasında hurdaya dönen araçtan fırlayan kadın, hayatını kaybetti
Trafik kazasında hurdaya dönen araçtan fırlayan kadın, hayatını kaybetti
Roma'yı satan James Pallotta, Newcastle United'ı almak için çalışıyor
Roma'yı satan James Pallotta, Newcastle United'ı almak için çalışıyor
Galatasaray, Ismaila Coulibaly'nin transferinde sona yaklaştı
Galatasaray, Ismaila Coulibaly'nin transferinde sona yaklaştı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Oruç Reis Donald Trump Devlet Bahçeli Fahrettin Altun Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Can Yaman Hande Erçel Cüneyt Arkın Sertab Erener
Spor Erol Bulut Caner Erkin Gökhan Gönül Eddie Newton Rıza Çalımbay
Daha Fazla Sel Kaza Adana Dereli
Şu an buradasınız: MHP Ceyhan'da Erdoğan Ekli tekrar ilçe başkanı seçildi - Adana
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 23.8.2020 19:13:49. #1.14#
title