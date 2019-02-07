MHP Çankırı İl Başkanı İstifa Etti

MHP Çankırı İl Başkanı Hidayet Çelik, İl Genel Meclisi Üyeliği adaylığı için görevinden istifa ettiğini duyurdu.

Çelik, yaptığı yazılı açıklamada, 2016 yılından beri Çankırı MHP İl Başkanlığı görevini yürüttüğünü anımsattı.

Yerel seçimlerde Çankırı Merkez İl Genel Meclisi üyeliği adayı olduğu için İl Başkanlığı görevinden istifa ettiğini belirten Çelik, "İl Başkanlığının Yönetim Kurulu kararı ile ve Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli'nin takdirleri ile İl Başkan Yardımcımız Hasan Çakır Çankırı İl Başkanlığına atanmıştır." ifadelerini kullandı.

Başkanlığı döneminde kendisine destek olan Devlet Bahçeli'ye teşekkür eden Çelik, şunları kaydetti:

"Genel Merkez yöneticilerimize, İl Yönetim Kurulu üyelerimize, merkez ilçe ve ilçe başkanları ve üyeleri, kadın kolları başkan ve yönetimine, Çankırı Ülkü Ocakları il ve ilçe başkan yönetimine, Çankırı'mızın tüm kamu yöneticilerine, tüm sivil toplum kuruluşlarına, Milliyetçi Hareket Partisi tüm üyelerine ve Çankırılı hemşehrilerime desteklerinden dolayı ayrı ayrı teşekkür eder, saygı ve sevgilerimi sunarım."

Kaynak: AA