MHP Çankaya İlçe Başkanlığı dezenfektan dağıttı Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Çankaya İlçe Teşkilatı, korona virüs salgını dolayısıyla Türkiye genelinde yapılan "Evde kal" çağrısı sonrasında meslekleri gereği çalışmak durumunda kalan vatandaşlara dezenfektan dağıttı.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Çankaya İlçe Teşkilatı, korona virüs salgını dolayısıyla Türkiye genelinde yapılan "Evde kal" çağrısı sonrasında meslekleri gereği çalışmak durumunda kalan vatandaşlara dezenfektan dağıttı.

Korona virüs ile mücadele çerçevesinde, Türkiye'de alınan tedbirler kapsamında "Evde kal" kampanyası başlatıldı. Milliyetçi Hareket Partisi Çankaya İlçe Teşkilatı, düzenlediği etkinlikle meslekleri gereği çalışmak durumunda kalan vatandaşlara dezenfektan dağıttı.

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan korona virüs salgını dolayısıyla milyonlarca kişi kendini karantinaya alırken, vatandaşlar zorunlu olmadıkça evlerinden çıkmıyor. Milliyetçi Hareket Partisi Çankaya İlçe Teşkilatı bir etkinlik düzenleyerek, işleri gereği dışarı çıkmak zorunda olanlara destek için dezenfektan dağıttı. MHP Çankaya İlçe Başkanı Serkan Damar ve beraberindekiler, virüse karşı korunma tedbirlerini alarak cadde ve sokaklara çıktı. Damar ve beraberindekiler, görevi başındaki polis, esnaf ve taksicilere tek tek dezenfektan dağıttı.

"Birlikte başaracağız"

Konuya ilişkin olarak MHP İlçe Başkanı Serkan Damar, ülke olarak pek çok badireyi hep birlikte atlattıklarını, korona virüsün de birlikte atlatılacak badirelerden birisi olduğunu ifade ederek, vatandaşlara tedbirlere uyması konusunda çağrı yaptı. Damar, "Çok şükür ki millet olma bilincini taşıyan bir toplumuz. Korona virüs salgınını da toplumsal dayanışma ile inşallah kısa sürede atlatacağız. MHP Çankaya İlçe olarak bu zor süreçte biz de üzerimize düşeni yapacağız. Az çok demeden imkanlarımız ölçüsünde halkımızın yanında olacağız" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İHA