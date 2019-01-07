Mhp, Çankaya'da Tam Kadro Sahada

MHP Çankaya İlçe Başkanlığı, seçimlerde görev alacak parti üyelerine ilişkin geniş kapsamlı çalışma başlattı.

MHP İlçe Başkanı Serkan Damar, Çankaya ilçesindeki 124 mahalle temsilcisini bir araya getirerek Yüksek Seçim Kurulu (YSK) takvimi ve Genel Merkezin seçim takvimine ilişkin bilgilendirme toplantısı düzenledi.

Kahvaltılı toplantıda seçimler öncesi ve sonrasında yapılacaklar bir bir anlatılırken, mahallelere ilişkin, sorunlar ve öneriler de tek tek not edildi. Geniş katılımla gerçekleştirilen toplantıda mahalle temsilcilerine seslenen başkan Damar, 31 Mart seçimlerinin Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin devamı için hayati önem taşıdığını vurgulayarak, Cumhur İttifakı'nın Türkiye'nin geleceğinin teminatı olduğuna değindi. Öte yandan Damar, temsilcilerden MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve parti tarafından yapılan açıklamaları dikkatle takip etmelerini, vatandaşlara Milliyetçi Hareket Partisi'nin vizyonu ve misyonunu anlatmalarını istedi.

MHP Genel Merkezi ve İl Başkanlıklarına yaptıkları ziyaretleri de partililerle paylaşan İlçe Başkanı, Çankaya ilçesinin önemine vurgu yaparak, Bahçeli'nin, "Milliyetçi Hareket Partisi, Anıttepe ile Kocatepe arasına çekilmiş çelikten bir halattır" sözlerine değindi. İlçe Başkanı Serkan Damar ayrıca bu sözlerin yazılı olduğu 3 boyutlu figürü Genel Başkana takdim ettiklerini belirtti.

Mahalle temsilcilerine ilişkin düzenlenen toplantıya MHP İl Başkan yardımcıları, ilçe yöneticileri ve MHP Çankaya Meclis Üyesi aday adayları da katıldı.

Çankaya'da siyaset sahnesi yeni yılın ilk günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Belediye Başkan Adayı Amber Türkmen'in ismini açıklamasıyla iyiden iyiye ısınmış. AK Parti'nin Çankaya Belediye Başkan Adayı olarak duyurulan Türkmen, isminin açıklanmasının hemen ardından MHP İlçe Başkanlığını ziyarete giderek seçim çalışmalarına başlamıştı. - ANKARA

Kaynak: İHA