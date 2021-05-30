MHP Bursa Kadın Kolları Başkanı Duzcu: "Türk kadını, Türk milliyetçisidir"
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MHP Bursa Kadın Kolları Başkanı Duzcu: "Türk kadını, Türk milliyetçisidir"

MHP Bursa Kadın Kolları Başkanı Duzcu: 'Türk kadını, Türk milliyetçisidir'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Bursa Yenişehir İlçe Kadın Koları Başkanı Gülnür Çalışkan, Milliyetçi Hareket Partisi Bursa Kadın Kolları İl Başkanlığı görevine atanan Filiz Dağhan Duzcu'yu makamında ziyaret ederek hayırlı olsun dileklerinde bulundu.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Bursa Yenişehir İlçe Kadın Koları Başkanı Gülnür Çalışkan, Milliyetçi Hareket Partisi Bursa Kadın Kolları İl Başkanlığı görevine atanan Filiz Dağhan Duzcu'yu makamında ziyaret ederek hayırlı olsun dileklerinde bulundu.

Ziyarette konuşan MHP Bursa Kadın Kolları İl Başkanı Filiz Dağhan Duzcu, "Davamız zorlu ve çetindir, bu yolda kadınlarımızın görevi herkesten daha fazladır. Tarihimiz boyunca Türk Kadını fedakarlığı ve mücadeleci ruhu ile Türk neslinin devamında vazgeçilmez bir unsur olmuştur. Fatihler, Yavuzlar, Alparslanlar, Mustafa Kemaller yetiştiren ve daha nicelerine analık edecek güç ve kuvvettedir. Allah'ın izni ile birlik ve beraberliğimizle Bursa'mız ve davamız için azimle yürüyeceğimiz bu yolda başarıda bizimle olacaktır. Her birimizin ülkümüz uğruna canla başla mücadele ettiğinden şüphem yoktur. 'Türk Kadını, Türk Milliyetçisidir' düşüncesiyle çıktığımız bu yolda gösterdiğiniz azim ve kararlılık için sizlere davam ve partim adına çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

MHP Yenişehir Kadın Kolları Başkanı Günnur Çalışkan, "Kadın Kolları İl Başkanlığı görevine atanan başkanımız Filiz Dağhan Duzcu'ya yeni görevinde başarılar diliyorum. İlimiz, ilçemiz ve ülkemiz için gece gündüz demeden çalışmaya devam edeceğiz. Kendilerine gösterdikleri ilgi ve sıcak karşılaşmadan dolayı teşekkür ederim" dedi. - BURSA

MHP Bursa Kadın Kolları Başkanı Duzcu: 'Türk kadını, Türk milliyetçisidir'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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