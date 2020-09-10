MHP Bornova İlçe Başkanı Otlu, adaylığını açıkladı
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MHP Bornova İlçe Başkanı Otlu, adaylığını açıkladı

MHP Bornova İlçe Başkanı Turan Otlu, 12 Eylül'de yapılacak olağan kongrede yeniden aday olduğunu belirtti.

MHP Bornova İlçe Başkanı Otlu, adaylığını açıkladı
10.09.2020 22:09 | Son Güncelleme: 10.09.2020 22:12

MHP Bornova İlçe Başkanı Turan Otlu, 12 Eylül'de yapılacak olağan kongrede yeniden aday olduğunu belirtti.

Otlu, yaptığı yazılı açıklamada, 8 ay önce atamayla geldiği göreve yönetimiyle yeniden talip olduğunu ifade etti.

Yeni bir yönetim oluşturduklarını ve yönetimde genellikle gençlere yer verdiklerini aktaran Turan Otlu, "Yaş ortalamamız önümüzdeki dönemde 30-35 yaş aralığında olacak. Gençlerin enerjisini yaşlıların tecrübesiyle harmanlayıp yeni dönemde milliyetçi hareketin adını Bornova'da gür bir şekilde duyuracağız." diye konuştu.

Kaynak: AA

Manşet

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