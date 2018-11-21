MHP Bilecik İl ve İlçe Teşkilatları Gölpazarı'nda Buluştu

MHP Bilecik il ve ilçe teşkilatı, Gölpazarı İlçe Başkanı Aydın Göksu'ya destek için ilçede buluştu.

MHP Bilecik İl Başkanı Mehmet Karuk, Gölpazarı ilçe teşkilatında yaptığı açıklamada, "İl başkanlarımıza sözlü saldırılarla karşı karşıyayız, bu Bilecik'te önce baş gösterdi. İlçe başkanımız Aydın Göksu kardeşimize de ağır hakaretler içeren sözler ve küfürler sarf edildi. Başkanımızın yalnız olmadığını, bütün teşkilatların arkasında olduğunu göstermek amacıyla burada toplandık." dedi.

Karuk, seçim atmosferine girildiğine vurgu yaparak, "Bu seçimlerde herkesi duyarlı olmaya, sağ duyuya davet ediyorum, dikkatli olalım, provokasyonlar yapılarak, içine fitne fesat sokacaklar bunlara karşı uyanık olalım. Biz MHP olarak Türk İslam ülküsüne yakışır şekilde sahada çalışacağız. Sayın genel başkanımızın söylediği gibi biz Cumhur ittifakına sonuna kadar sadığız ama mahalli idareler seçimlerinde her parti de olduğu gibi bizim partide kendi amblemiyle, kendi ismiyle il, ilçe ve beldelerde seçime girecek.

Bu Cumhur ittifakına zarar vermeyecek şekilde konuşmalarımızı tertip edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Toplantıya, MHP Bilecik İl Başkanı Mehmet Karuk, İl Ocak Başkanı Fatih Yaşar, Yenipazar Belediye Başkanı İlhan Özden, ilçe başkanları, il genel meclis üyeleri, il ve ilçe yönetim kurulu üyeleri katıldı.