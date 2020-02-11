MHP Beyşehir İlçe Başkanlığı'na Nazım Parla getirildi
Haberler » Güncel » MHP Beyşehir İlçe Başkanlığı'na Nazım Parla getirildi - Haber

MHP Beyşehir İlçe Başkanlığı'na Nazım Parla getirildi

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Merkezi tarafından Beyşehir İlçe Başkanlığı'na Nazım Parla atandı.

11.02.2020 12:36 | Son Güncelleme: 11.02.2020 12:36
MHP Beyşehir İlçe Başkanlığı'na Nazım Parla getirildi

() Genel Merkezi tarafından İlçe Başkanlığı'na Nazım Parla atandı.

MHP İl Teşkilatı'nda düzenlenen törende Beyşehir İlçe Başkanlığı'na görevine atanan Parla'ya mazbatası verildi.

MHP Konya İl Başkanı Remzi Karaaslan, mazbatasını verdiği Parla'ya yeni görevinin hayırlı olması dileğinde bulunurken, "Üç hilali ileriye taşımak için çalışmalara devam ediyoruz. Beyşehir'imize, teşkilatımıza ve ilçe başkanımıza ve yönetimine hayırlı olmasını diliyoruz." dedi.

Kaynak: AA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler