MHP Beypazarı İlçe Başkanlığında halk günü uygulaması
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Erdoğan Orhan, Beypazarı, MHP, Güncel

MHP Beypazarı İlçe Başkanlığında halk günü uygulaması

MHP Beypazarı İlçe Başkanlığı, haftanın 2 günü halk uygulaması yapıyor.

09.03.2020 16:08 | Son Güncelleme: 09.03.2020 16:08
MHP Beypazarı İlçe Başkanlığında halk günü uygulaması

MHP Beypazarı İlçe Başkanlığı, haftanın 2 günü halk uygulaması yapıyor.

MHP Beypazarı İlçe Başkanı Erdoğan Orhan, pazartesi ve çarşamba günleri parti binasında yaptıkları uygulamayla vatandaşların istek ve sorunlarını aldıklarını söyledi.

Sorun ve taleplerle ilgili makamlarla görüşülmesinin akabinde geri dönüşüm yaparak kişiyi bilgilendirdiklerini belirten Orhan, sorunu çözen bir siyasi anlayışa sahip olduklarını kaydetti.

Kaynak: AA

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