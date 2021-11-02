MHP Beypazarı İlçe Başkanlığınca istişare toplantısı yapıldı

MHP Beypazarı İlçe Başkanlığında istişare toplantısı yapıldı.

Komisyon başkanlarının da katıldığı toplantıda konuşan MHP İlçe Başkanı Erdoğan Orhan, toplantıda öncelikli olarak komisyonların sorunlarını ele alacaklarını ve çözüm arayışında olacaklarını belirterek, komisyonların vereceği bilgileri çok önemsediklerini söyledi.

Orhan, MHP'nin çalışmalarını planlı ve prensipli yürüttüğünü dile getirerek, "Biz de buna göre hareket ediyoruz. Çalışma takvimini komisyon toplantımız sonrası belirledik. Buna göre ekiplerimiz taşrada çalışmalarda olacak." dedi.

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