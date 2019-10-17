MHP Beypazarı Belediye Başkan Yardımcısından partiye ziyaret

17.10.2019 15:06

MHP Beypazarı İlçe Başkanı Erdoğan Orhan, Belediye Başkan Yardımcısı Osman Tuncel'in partilerini ziyaret ederek, çalışmalarla ilgili bilgi paylaştığını belirtti.

Orhan, ilçede yürütülecek çalışmalarla ilgili istişarelerde bulundukları Tuncel'e teşekkür ederek, "Tüm Meclis üyelerimize çalışmalarında başarılar dilerim. Hepimiz biriz. Hepimiz Beypazarı ilçemiz için çalışıyoruz." dedi.

Parti çalışmalarında koordinasyonun önemine işaret eden Orhan, şunları kaydetti:

"Toplantılarla yapılan çalışmaların değerlendirmesini yapıyoruz. MHP İlçe Başkanlığı olarak esnaf ziyaretlerine de başladık. Esnafımızı iş yerinde ziyaret ediyor, varsa sıkıntılarını alıyoruz. Hizmete odaklı çalışıyoruz."

Kaynak: AA