MHP, belediye başkanları toplantısını koronavirüs nedeniyle erteledi
MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, Antalya'da MHP'li belediye başkanlarının bir yılının değerlendirileceği toplantının, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri çerçevesinde ileri tarihe ertelendiğini bildirdi.
12.03.2020 15:04 | Son Güncelleme: 12.03.2020 15:04
MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, Antalya'da MHP'li belediye başkanlarının bir yılının değerlendirileceği toplantının, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri çerçevesinde ileri tarihe ertelendiğini bildirdi.
Durmaz, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "27-29 Mart 2020 tarihinde yapmayı planladığımız, geleneksel belediye başkanları istiare ve değerlendirme toplantımız, koronavirüse karşı alınan tedbirler kapsamında ileri bir tarihe ertelenmiştir." ifadelerini kullandı.
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Kaynak: AA