MHP Belediye Başkanları toplantısı, Genel Başkan Bahçeli'nin katılımıyla 28 Mayıs Cuma günü yapılacak
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MHP Belediye Başkanları toplantısı, Genel Başkan Bahçeli'nin katılımıyla 28 Mayıs Cuma günü yapılacak

MHP Belediye Başkanları toplantısı, Genel Başkan Bahçeli'nin katılımıyla 28 Mayıs Cuma günü yapılacak
Anadolu Ajansı / Ferdi Türkten - Haberler | Politika

MHP Belediye Başkanları Geleneksel İstişare ve Değerlendirme toplantısının, Genel Başkan Devlet Bahçeli'nin katılımıyla 28 Mayıs Cuma günü yapılacağı bildirildi.

MHP Belediye Başkanları Geleneksel İstişare ve Değerlendirme toplantısının, Genel Başkan Devlet Bahçeli'nin katılımıyla 28 Mayıs Cuma günü yapılacağı bildirildi.

Partiden yapılan açıklamada, toplantının Parti Genel Merkezi'nde saat 15.00'te gerçekleştirileceği duyuruldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ferdi Türkten

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MHP Belediye Başkanları toplantısı, Genel Başkan Bahçeli'nin katılımıyla 28 Mayıs Cuma günü yapılacak - Haberler
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