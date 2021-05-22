MHP Belediye Başkanları toplantısı, Genel Başkan Bahçeli'nin katılımıyla 28 Mayıs Cuma günü yapılacak
MHP Belediye Başkanları Geleneksel İstişare ve Değerlendirme toplantısının, Genel Başkan Devlet Bahçeli'nin katılımıyla 28 Mayıs Cuma günü yapılacağı bildirildi.
MHP Belediye Başkanları Geleneksel İstişare ve Değerlendirme toplantısının, Genel Başkan Devlet Bahçeli'nin katılımıyla 28 Mayıs Cuma günü yapılacağı bildirildi.
Partiden yapılan açıklamada, toplantının Parti Genel Merkezi'nde saat 15.00'te gerçekleştirileceği duyuruldu.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ferdi Türkten