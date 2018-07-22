MHP Bayraklı Piknikte Buluştu

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) il yönetimi, MHP Bayraklı İlçe Başkanlığı tarafından düzenlenen piknikte buluştu.

Kemalpaşa Park Orman'da hafta sonu pikniği düzenleyen MHP Bayraklı İlçe Başkanlığı, bir arada olmanın mutluluğunu yaşarken, yoğun iş temposunun yorgunluğunu da giderdiler.

Pikniğe MHP il yönetimi, ilçe başkanları, kadın kollarının yanı sıra vatandaşlar da katıldı. Birlik ve beraberliği pekiştirmek amacıyla organizasyonu gerçekleştirdiklerini belirten MHP Bayraklı İlçe Başkanı Mehmet Aydın, 24 Haziran Cumhurbaşkanlığı Hükumet Sistemi ve Milletvekilleri Genel Seçimleri'nde gece gündüz demeden çalıştıklarını ifade ederek, özveri ile çalışan tüm MHP'lilere teşekkür etti. Başkan Aydın, yerel seçimlerine ilişkin de istişare yaptıklarını ifade etti. - İZMİR