MHP Başkanlık Divanı toplandı
Toplantıdan görüntü MHP Başkanlık Divanı toplandı Yeni tip korovirüs salgını nedeniyle bir süredir ara verilen toplantıya MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli başkanlık etti MHP'de Başkanlık Divanı MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli başkanlığında toplandı.
15.06.2020 19:08 | Son Güncelleme: 15.06.2020 19:33
Toplantıdan görüntü MHP Başkanlık Divanı toplandı
Yeni tip korovirüs salgını nedeniyle bir süredir ara verilen toplantıya MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli başkanlık etti
MHP'de Başkanlık Divanı MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli başkanlığında toplandı.
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle bir süredir ara verilen başkanlık divanı toplantısı dün genel merkezde gerçekleştirildi.
Toplantıya divana üye genel başkan yardımcıları, genel sekreter ve genel sekreter yardımcıları katıldı.
MHP Genel Başkanı Bahçeli ve tüm katılımcıların maske kullandığı görüldü.
Kaynak: AA