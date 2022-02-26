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MHP Balıkesir'de büyümeye devam ediyor

İhlas Haber Ajansı - Politika
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MHP Balıkesir'de büyümeye devam ediyor

Milliyetçi Hareket Partisi Balıkesir İl Başkanı Ekrem Gökay Yüksel Başkanlığında üye kayıt programının 4. gerçekleştirildi.

BALIKESİR (İHA) - Milliyetçi Hareket Partisi Balıkesir İl Başkanı Ekrem Gökay Yüksel Başkanlığında üye kayıt programının 4. gerçekleştirildi.

Programda konuşan İl Başkanı Ekrem Gökay Yüksel, " Milliyetçi Hareket Partisi 4. Hafta itibariyle üye kayıtlarına tüm hızıyla devam ediyor. Milliyetçi Hareket Partisi Balıkesir İl Başkanlığının tertiplemiş olduğu üye kayıt programına hoş geldiniz şeref verdiniz. Sizlerin gayretleri, vatandaşlarımızın bizlere olan teveccühü ile üye sayımız her geçen gün artmaya devam ediyor. Milliyetçi Hareket Partisinin programlarını siyasetini çalışmalarını bundan sonraki süreçte hep beraber takip edip, hizmetlerimizi daha iyi noktalara taşımak için hep birlikte mücadele edeceğiz. Üyeliklerinizin Hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum" dedi.

Altıeylül İlçe Başkanı Tayfun Tursun, İl Yönetim Kurulu Üyeleri ve İl Başkan Yardımcıları, üyelere rozetlerini takarak hediyelerini takdim etti. - BALIKESİR

MHP Balıkesir'de büyümeye devam ediyor

MHP Balıkesir'de büyümeye devam ediyor

MHP Balıkesir'de büyümeye devam ediyor

İhlas Haber Ajansı - Politika

Milliyetçi Hareket Partisi, Balıkesir, Politika, Haberler

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