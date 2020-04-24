MHP Babaeski İlçe Başkanlığı ihtiyaç sahiplerine gıda kolisi dağıttı
MHP Babaeski İlçe Başkanlığı, ramazan ayı dolayısıyla kuru gıda yardımında bulundu.
24.04.2020 13:52 | Son Güncelleme: 24.04.2020 14:08
MHP Babaeski İlçe Başkanlığı, ramazan ayı dolayısıyla kuru gıda yardımında bulundu.
İlçe Başkanı Emre Vural, AA muhabirine yaptığı açıklamasında, ramazan ayının birlik ve beraberlik ayı olduğunu söyledi.
Ramazanda ihtiyaç sahiplerinin gözetilmesi, ihtiyaçlarının giderilmesi gerektiğini aktaran Vural, ramazan ayında yardımlaşma duygularının da arttığını belirtti.
İlçe başkanlığı olarak 500 gıda kolisi dağıttıklarını aktaran Vural, "Emeği geçen teşkilatımızdan Allah razı olsun." dedi.
Kaynak: AA