MHP Babaeski İlçe Başkanlığı ihtiyaç sahiplerine gıda kolisi dağıttı MHP Babaeski İlçe Başkanlığı, ramazan ayı dolayısıyla kuru gıda yardımında bulundu.

MHP Babaeski İlçe Başkanlığı, ramazan ayı dolayısıyla kuru gıda yardımında bulundu.

İlçe Başkanı Emre Vural, AA muhabirine yaptığı açıklamasında, ramazan ayının birlik ve beraberlik ayı olduğunu söyledi.

Ramazanda ihtiyaç sahiplerinin gözetilmesi, ihtiyaçlarının giderilmesi gerektiğini aktaran Vural, ramazan ayında yardımlaşma duygularının da arttığını belirtti.

İlçe başkanlığı olarak 500 gıda kolisi dağıttıklarını aktaran Vural, "Emeği geçen teşkilatımızdan Allah razı olsun." dedi.

Kaynak: AA