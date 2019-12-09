MHP Aydın İl Başkanı Pehlivan görevden alındı
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MHP Aydın İl Başkanı Pehlivan görevden alındı

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, partisinin Aydın İl Başkanı Burak Pehlivan'ın görevden alındığını bildirdi.

09.12.2019 13:14 | Son Güncelleme: 09.12.2019 13:14
MHP Aydın İl Başkanı Pehlivan görevden alındı

Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, partisinin İl Başkanı 'ın görevden alındığını bildirdi.

Yalçın, yazılı açıklamasında, Pehlivan'ın bir süre önce yaptığı basın açıklamasında halkı ve toplumun farklı kesimlerini rahatsız eden sözleri nedeniyle il başkanlığı görevinden alındığını belirtti.

Kaynak: AA
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