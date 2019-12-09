MHP Aydın İl Başkanı, görevden alındı
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MHP Aydın İl Başkanı, görevden alındı

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, partisinin Aydın İl Başkanı Burak Pehlivan'ın yaptığı basın açıklamasında kullandığı ifadeler nedeniyle görevinden alındığını açıkladı.

09.12.2019 12:49 | Son Güncelleme: 09.12.2019 12:49
MHP Aydın İl Başkanı, görevden alındı

Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, partisinin İl Başkanı 'ın yaptığı basın açıklamasında kullandığı ifadeler nedeniyle görevinden alındığını açıkladı.

MHP'li Yalçın, yaptığı yazılı açıklamasında, "MHP Aydın İl Başkanı Burak Pehlivan, yapmış olduğu basın açıklaması sırasında kullanmış olduğu ifadeler sonucu halkımızı ve toplumumuzun farklı kesimlerini rahatsız eden sözleri nedeniyle il başkanlığı görevinden alınmıştır" ifadelerini kullandı.


Kaynak: DHA
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